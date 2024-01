V Olimpiji tudi brat Nemanja Motike

V Berlinu rojeni osrednji branilec je prve nogometne korake storil pri petih letih. Doslej je zastopal mlajše selekcije Herthe BSC in Bayerna iz Münchna, pred prihodom v Olimpijo pa je bil del mladinske ekipe Crvene zvezde. V preteklosti si je nadel tudi dres srbske reprezentance U16, U17 in U19. "Zahvaljujem se klubu za zaupanje! Delo v Olimpiji poteka na izredno visoki ravni, zato sem zelo vesel ponujene priložnosti. V prihodnje bi se želel dokazati glavnemu trenerju in posledično dočakati nastop v zeleno-belem pred domačimi navijači. Dal bom vse od sebe, da pridem do tega. V boju za novo dvojno krono vsekakor verjamem v moštvo, soigralce in strokovni štab," je ob podpisu pogodbe dejal 19-letnik.

Nikola, leto mlajši brat Nemanje Motike, ki je v prvem delu 1. SNL v dresu Olimpije zbral 16 nastopov in pet zadetkov, bo na hrbtu nosil številko štiri.

Preberite še: