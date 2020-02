Triglav svojega napadalca poslal na Islandijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvoligaš Triglav iz Kranja je do konca sezone posodil napadalca Toma Žurgo, in sicer v islandsko drugo ligo h klubu UMF Leiknir, so sporočili iz kranjskega kolektiva. Dvaindvajsetletni Žurga je v tej sezoni odigral osem prvoligaških tekem.