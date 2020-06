Triglav ne bo črna ovca Prve lige Telekom Slovenije

Iz gorenjske prestolnice sporočajo, da so se ponovno spremenili načrti glede prizorišča domačih srečanj NK Triglav do konca sezone. Vse domače tekme bodo namreč odigrali na stadionu v Športnem centru Kranj. Tam, kjer so tudi vajeni gostiti tekmece.

To je veliko olajšanje za igralce, ki jih čaka zelo naporno obdobje, v katerem se bodo krčevito borili za obstanek. Trenutno so na osmem mestu. Če bi bili še mesto nižje, bi se konec julija pomerili z Gorico v dodatnih kvalifikacijah, zato bo Šmitova četa naredila vse, da v tej sezoni konča vsaj na osmem mestu. Igranje domačih tekem v Kranju ji bo pri tem v veliko pomoč.

Ne Brdo pri Kranju, ne Nova Gorica

Gorenjci ne bodo gostitelji v Novi Gorici. V mesto vrtnic bi jih lahko ponesla pot le konec julija, če bi v prvi ligi osvojili končno deveto mesto. Foto: Vid Ponikvar Prejšnji teden je bilo sprva rečeno, da se bodo nogometaši Triglava zaradi predvidenih gradbenih del preselili v bližnji NNC Brdo na Brdu pri Kranju, kjer se danes in jutri igrata polfinala pokala Slovenije, nato se je omenjala možnost, da bi bili začasni gostitelji kar v Novi Gorici, domača dvoboja proti največjim slovenskim klubom, vodilni Olimpiji in branilcu naslova, Mariboru, pa bi odigrali, kar pri njih, zdaj pa je postalo jasno, da bodo domače tekme odigrali v gorenjski prestolnici.

Predvidena gradbena dela, ki se bodo izvajala na osrednjem kranjskem športnem objektu, bodo vseeno potekala, a je klubu in Zavodu za šport Kranj podrobnosti procesa uspelo uskladiti tako, da ta ne bo onemogočal igranja prvenstvenih tekem.

Športni direktor pohvalil predsednika

Siniša Brkić si je oddahnil. Foto: Žiga Zupan/Sportida "To je odlična novica, zahvala pa gre vsem, ki so se do zadnjega borili za to, da bomo lahko tekme igrali na domačem stadionu. V prvi vrsti je veliko delo opravil predsednik Beno Fekonja, ki je energijo vlagal v rešitev položaja, v ozadju pa je nenehno deloval v smeri, da tekme odigramo doma, kar mu je naposled tudi uspelo. Zdaj bomo vsi v enakopravnem položaju, igrišče bo dalo odgovore na vsa vprašanja, česar se močno veselimo," je izpostavil športni direktor Siniša Brkić.

Še bolj bo zadovoljen, če bo v nadaljevanju sezone sprejeta odločitev, da bi se lahko vrata stadiona odprla za gledalce, saj bi s tem v odločilnem delu sezone glede zagotovitve obstanka med najboljšimi, računali na pomoč domačega občinstva.

Nogometaši Triglava bodo do konca sezone odigrali domače tekme na domačem objektu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kranjčani so v prvem ''pokoronskem'' nastopu izgubili na gostovanju v Ljubljani pri Bravu (0:1). Čeprav so proti vratom usmerili več strelov od tekmeca, so ostali praznih rok, edini zadetek pa prejeli pet minut pred koncem rednega dela. V petek jih čaka nov izpit. V derbiju začelja se bodo spoprijeli z devetouvrščenimi Domžalami, tako da bo pomembna vsaka točka.