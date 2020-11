Repriza tekme leta, ob kateri lahko pomagate ljudem v stiski

Celjane čakata še dve tekmi - gostovanji pri Bravu ta konec tedna in v četrtek pri Taboru -, potem pa se bodo v reprizi tekme leta, v kateri so Celjani in Ljubljančani julija lani obračunali za naslov prvaka, pomerili z Olimpijo. Zadnja tekma prejšnje sezone Prve lige Telekom Slovenije se je končala z rezultatom 2:2 in zgodovinskim, prvim naslovom državnega prvaka za Celjane.

Na odgovor, kakšen bo razplet tokratnega derbija 16. kroga Prve lige Telekom Slovenije, bomo morali počakati še devet dni, kakšni dve uri pred tem pa bomo izvedeli, koliko denarja bodo slovenski nogometni prvaki do takrat zbrali za pomoči potrebne.

Celjani so namreč ob podpori Rimskih term prav danes zagnali dobrodelno akcijo, ki bo trajala do začetke tekme (nedelja, 6. december, ob 14. uri), v njej pa lahko dobrodelnost pokažete tudi sami.

Začeli so prodajati virtualne vstopnice za derbi z Olimpijo, na katerem ob epidemiji novega koronavirusa seveda spet ne bo gledalcev, ves izkupiček prodaje vstopnic po simbolni ceni deset evrov pa bo šel v dobrodelne namene. Slovenski nogometni prvaki ga bodo poklonili dobrodelni akciji Za nasmeh v mestu.

Ob tem Celjani za tistega, ki bo pomagal najbolj (mogoč bo nakup več vstopnic), obljubljajo privlačno nagrado. Sporočajo tudi, da bodo po koncu akcije, ki jo lahko spremljate tudi na vseh družbenih omrežjih NK Celje, natančen znesek zbranega denarja objavili.