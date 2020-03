Prva točka Maura Camoranesija: s slavnim Italijanom v Sežani zapihal nov veter #video

Nogometaši Tabora Sežane so v jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije na vseh gostovanjih osvojili zgolj eno točko, ta "dosežek" pa je slavni nekdanji italijanski nogometaš Mauro Camoranesi, ki je vajeti primorskega prvoligaša prevzel po zimskem premoru, izenačil že na svoji drugi tekmi v vlogi trenerja. Točka je za klub s spodnjega doma prvoligaške lestvice vredna še toliko več, saj so jo osvojili v Ljudskem vrtu pri klubu, ki se bojuje za naslov prvaka.

Če so branilci naslova državnih prvakov ta konec tedna doma v Mariboru računali na vse tri točke proti "nekonkurenčnemu" Taboru, ki je v slovenski prvoligaški druščini šele drugo sezono po skoraj dvajsetletni odsotnosti, so bili po remiju brez golov močno razočarani. Povsem drugačno razpoloženje pa je bilo v soboto v slačilnici Tabora.

Ekipa ima pravi odnos

Sežančani so tekmo z velikimi favoriti, ki se z Olimpijo srdito borijo za naslov prvaka, vzeli neobremenjeno in spočili kopico nogometašev za prihajajoči ključni tekmi proti neposrednim tekmecem v boju za obstanek. A premešana postava je od prve do zadnje minute odlično izpolnjevala navodila Maura Camoranesija in izborila ogromno točko.

"Presrečen sem. Verjamem v igralce, oni pa verjamejo v naš sistem," je bil po remiju zadovoljen slavni trener, nekoč še slavnejši nogometaš, ki je z reprezentanco Italije leta 2006 na prvenstvu v Nemčiji osvojil naslov svetovnega prvaka. "Nogomet se igra 11 na 11 in bolj kot taktika in strategija je pomemben odnos," razkriva svoj pogled na nogometno igro in poudari: "Po mojem mnenju ta ekipa ima pravi odnos."

"Všeč mi je mesto, ljudje so me dobro sprejeli, igralci so zadovoljni, zato sem srečen." Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Slovenska liga je "tehnično zelo dobra"

Tabor je njegov tretji klub v trenerski karieri. Po tem, ko je leta 2014 končal igralsko kariero, se je preizkušal na klopi argentinskega kluba Atletico Tigre in mehiškega Cafetaleros de Chiapas. Oba sta nižjeligaša, zato je vodenje Tabora njegov vstop na prvoligaško nogometno sceno. In kako močna se mu zdi slovenska prva liga? "Dobra. Tehnično je zelo dobra. Poudarek je na dobrem ritmu," odgovarja v Argentini rojeni 43-letni strokovnjak.

V Sloveniji se je po dveh mesecih že udomačil. "Zelo dobro je, srečen sem, da so mi pri Taboru ponudili priložnost. Všeč mi je mesto, ljudje so me dobro sprejeli, igralci so zadovoljni, zato sem srečen," pravi in dodaja: "Moj svet pa je nogomet, zato sem zadovoljen predvsem s tem, da sem se dobro ujel z igralci.

Ta teden pričenja tudi z učenjem Slovenščine, da bo komunikacija z igralci še boljša in bo zato Tabor bržčas še nevarnejši. Pa kakšno besedo že zna? "Dober dan, seveda!," odgovarja slavni trener.

