V živo: Maribor spet padel v Celju, imamo novega kandidata za naslov! Se lahko vmeša tudi Mura?

Dario Vizinger (levo) in Mitja Lotrič (desno) sta pokopala Mariborčane in se s Celjem vmešala v boj za naslov.

Dario Vizinger (levo) in Mitja Lotrič (desno) sta pokopala Mariborčane in se s Celjem vmešala v boj za naslov. Foto: Vid Ponikvar

Olimpija, ki je v torek z 2:1 premagala Aluminij v Kidričevem, je povišala prednost na vrhu lestvice Prve lige Telekom Slovenije na štiri točke, potem ko je Maribor v štajerskem derbiju izgubil z 0:2 v gosteh proti Celjanom, ki so se z novo zmago vmešali v boj za naslov. To bi lahko z zmago nad Rudarjem uspelo tudi Muri, ki pravkar gosti Velenjčane. Krog bosta v četrtek sklenila Tabor in Triglav.

Mura : Rudar 0:0* (-:-)

15. minuta: brez spremembe izida v Fazaneriji v uvodnem delu tekme.



Začetek tekme! V Murski Soboti Mura gosti Rudar in ima vlogo velike favoritinje, saj so Velenjčani povsem na dnu. Če bi varovanci Anteja Šimundže prišli do nove zmage, bi se s 40 točkami tudi oni vmešali v boj za sam vrh. Za tretjeuvrščenimi Celjani in Kidričani bi zaostajali za dve točki, za Mariborom za tri, za Olimpijo pa za sedem.

Mariborčani so še drugič v tej sezoni izgubili v Celju, kjer je bilo vse do 56. minute precej izenačeno, potem pa je domače v vodstvo s 15. prvenstvenim golom popeljal Dario Vizinger. Pozneje so Mariborčani pritiskali za izenačenje oziroma preobrat, a je nato v 89. minuti s pravcatim evrogolom vse dvome o zmagovalcu razblinil kapetan Celjanov Mitja Lotrič in postavil končni izid. Celjani, ki v letošnjem letu še ne poznajo poraza, so se vmešali celo v boj za naslov, saj za Mariborom zaostajajo le za točko. Varovanci Darka Milaniča, ki branijo naslov, pa zdaj za vodilno Olimpijo zaostajajo za štiri točke.



Še en kolaps Domžal, ki se po novem borijo za obstanek

V prvi sredini tekmi smo v Ljubljani so nogometaši Brava po golu Slobodana Vuka zaostajali proti Domžalam, a potem z goloma Davida Brekala in Roka Baturine, ki je zadel v 81. minuti, prišli do popolnega preobrata in zmage.

Veselje Roka Baturine po zmagovitem golu, ki je Bravu prinesel nove tri točke, Domžalam pa novo ničlo. Foto: SPS/Sportida

Ljubljančani, ki so novinci v ligi, so tako nadaljevali niz neporaženosti v letošnjem letu, medtem ko za "evropske" Domžale velja ravno obratno. Še četrtič v tej sezoni so ostali brez zmage, v prvih štirih prvenstvenih krogih drugega dela sezone pa so osvojili zgolj točko.

Po novem porazu so Domžale, ki smo jih pred začetkom sezone umeščali celo med kandidate za naslov, padle v boj za obstanek. Na sedmem mestu imajo trenutno le točko prednosti pred Bravom, ki je osmi.

Rudar po čudež v Fazanerijo

Mura je absolutna favoritinja proti Rudarju. Foto: Mario Horvat/Sportida V sredo zvečer se bodo prižgali reflektorji v Fazaneriji. Mura bo pričakala zadnjeuvrščeni Rudar, ta je z zadnjo tekmo, na kateri je prekrižal načrte vodilni Olimpiji, nakazal, da še ni rekel zadnje in da še upa na preobrat, s katerim bi si še lahko zagotovil obstanek v prvi ligi.

Prekmurci nameravajo premagati goste, nato pa se predati užitkom nedeljskega gostovanja v Stožicah, kamor se bo podobno kot v prejšnji sezoni odpravilo ogromno navijačev. Mura je jeseni dobila obe tekmi s knapi, ki krepko zaostajajo za tekmeci. Pri Velenjčanih bo zaradi kazni kartonov manjkal Robert Pušaver.

Camoranesi po novo zmago v Sežani

Edina četrtkova tekma bo v Sežani. Tabor se je iz Maribora vrnil z veliko točko. Čeprav je spočil nekaj prvokategornikov, je vseeno ostal neporažen v Ljudskem vrtu (0:0) in na lestvici zadržal osmo mesto. Češnjice bodo tokrat pod vodstvom Maura Camoranesija, ki vedno bolje pozna slovensko okolje, izzvale Triglav.

Nekdanji italijanski reprezentant Mauro Camoranesi je s Sežančani v treh tekmah osvojil štiri točke. Foto: SPS/Sportida

Gorenjskih orlom gre v spomladanskem delu odlično. Kranjčani so na treh tekmah osvojili sedem točk, v obrambi pa blesti srbski branilec Milan Milanović, ki je za nameček dosegel še dva zadetka. V polno je zadel proti Olimpiji, v zelo zahtevnih razmerah, ko je dvoboj zaradi poplavljene in namočene zelenice spominjal na vaterpolo, pa je zatresel še mrežo Mure.

Olimpija v torek do prve zmage v tem letu

Prva tekma kroga je bila na sporedu že v torek. Zmaji so v Kidričevem dosegli prvo zmago v tem koledarskem letu v prvi ligi. Po remijih na večnem derbiju in proti Rudarju ter porazu s Triglavom so vknjižili prve tri točke, s čimer ostajajo na vrhu prve lige. Aluminij pa je tako zapravil priložnost, da se povzpne na vrh prvenstvene lestvice. Olimpijo je v 14. minuti s prostega strela z natančnim strelom v vodstvo popeljal Endri Čekiči, ki je dosegel svoj deveti gol v tej sezoni. Ljubljančani so v 39. minuti še drugič zadeli iz prekinitve, po podaji iz kota se je med strelce premierno vpisal Roman Bezjak. Aluminij je svoj edini zadetek na tekmi dosegel v 53. minuti, ko je končni rezultat na tekmi z evrogolom postavil Jure Matjašič.

Zanimivo je, da sta Aluminij in Olimpija v 1. SNL odigrala 19 tekem, niti ena pa se ni končala z remijem. Kidričani so zmagali šestkrat, Ljubljančani pa 13-krat. Zmaji so s to zmago končali niz zadnjih treh neuspešnih gostovanj v Kidričevem, na katerih so vedno potegnili krajšo.

Prva liga Telekom Slovenije, 24. krog: Torek, 3. marec:

Aluminij : Olimpija 1:2 (0:2)

Matjašič 53.; Čekiči 14., Bezjak 39. Sreda, 4. marec:

Bravo : Domžale 2:1 (0:0)

Brekalo 58., Baturina 81.; Vuk 55.



Celje : Maribor 2:0 (0:0)

Vizinger 56., Lotrič 89.; R.K.: Mulahusejnović 90./Maribor



20.00 Mura - Rudar Četrtek, 5. marec:

15.00 Tabor - Triglav

Lestvica:

Najboljši strelci: 17 − Ante Vukušić (Olimpija),

15 − Dario Vizinger (Celje),

12 − Rok Kronaveter (Maribor), Mitja Lotrič (Celje), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale),

10 - Amadej Maroša (Mura),

9 − Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Endri Čekiči (Olimpija),

8 − Luka Bobičanec (Mura), Slobodan Vuk (Domžale)

