Maribor po hudem pretresu na peklensko misijo. Kaj sledi?

Večina dvobojev 23. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo na sporedu danes, ko bosta na delu tudi najboljša slovenska kluba. Ranjeni Maribor, ki je v torek zamenjal trenerja in športnega direktorja, lahko z zmago na neugodnem gostovanju v Sežani vsaj za nekaj časa prehiti Olimpijo. Zmaje čaka sosedski derbi z Domžalami, pester prvoligaški dan pa bosta sklenila Celje in Bravo. Četrtek se bo začel z derbijem začelja v Novi Gorici, nadaljeval pa s spopadom kandidatov za Evropo v Kopru.

Izjemno zanimiv nogometni dan se bo začel ob 13.30 v Sežani. Tekmo, na kateri bo glavni sodnik Rade Obrenović, si bo mogoče ogledati na Planet 2, na delu pa bosta ekipi, ki letos še nista zmagali. V oči bode rezultatska kriza NK Maribor, ki se ne bi mogla zgoditi ob bolj neprimernem trenutku. Vijolice najprej čaka gostovanje v kraški trdnjavi, kjer so v zadnjih sezonah utrpeli kar nekaj ponižanj, nato pa v soboto v Ljudski vrt prihaja vodilna Olimpija, ki ni v Mariboru izgubila že več kot tri leta. Ranjeni in brezzobi jesenski prvaki so na zadnjih štirih srečanjih ostali brez zmage, osvojili le tri točke in prvo mesto predali Ljubljančanom, po torkovem pretresu, ki je močno odjeknil po Sloveniji, pa ostali še brez trenerja Maura Camoranesija in športnega direktorja Oliverja Bogatinova.

Glavni motivator od zdaj Šuler

Marko Šuler je bil mesec dni pomočnik Oliverja Bogatinova, zdaj pa je prevzel njegov položaj športnega direktorja. Foto: NK Maribor Idile, ki se je v mesto ob Dravi naselila konec jesenskega dela, je že davno konec. Vodstvo Maribora je začutilo potrebo, da nekaj spremeni na odgovornih položajih. "Zapravili smo prednost, smo na drugem mestu, toda prvenstvo je še vedno odprto," je nekdanji zvezdnik italijanskega nogometa na včerajšnji novinarski konferenci še videl luč na koncu predora in verjel, da bi lahko Mariborčani ob morebitnem zmagovitem nizu hitro pozabili na februarske tegobe. A podpore vodstva kluba ni bilo več.

Zdaj ga bo začasno nasledil njegov pomočnik Saša Gajser, ki se na Kras odpravlja brez kaznovanega Aleksa Pihlerja. Manjkala naj bi tudi Blaž Vrhovec, ki je proti Celjanom utrpel pretres možganov, in Amir Dervišević, ki ni na voljo že dlje časa. To bo tudi prva tekma, odkar je Maribor uradno ostal brez dolgoletnega napadalca Jasmina Mešanovića, glavni motivator ekipe pa bo novi športni direktor Marko Šuler. Odkar se je Korošec vrnil v Ljudski vrt, Maribor še ni zmagal. Bil je desna roka Bogatinova, zdaj ga čaka samostojno odločanje o tem, kako naj bo usmerjena kadrovska politika jesenskih prvakov. Navijače veseli, da bo o tem odločal nekdo, ki je tesno in strastno vpet v mariborski klub že od prej, ko je navduševal v vijoličastem dresu in v njem osvajal lovorike.

Vijolice želijo popraviti slab vtis. Na Primorsko se odpravljajo z mešanimi občutki, saj vedo, da na igrišču že dolgo ne dajejo tistega, česar so po mnenju širše nogometne stroke zmožne. "Potrebujemo dobro tekmo, zmago, da si povrnemo samozavest in da vsak posameznik nato znova pokaže, kaj zmore," razmišlja Aljoša Matko, eden največjih dolžnikov zadnje tekme proti Celju. Čaka ga motivirani Tabor, ki je Mariboru v preteklosti povzročal ogromno preglavic.

Pogba prvič na Krasu

Mathias Pogba bi lahko danes debitiral na sežanski zelenici. Foto: Vid Ponikvar Odkar se je Tabor vrnil v prvoligaško druščino, je na stadionu Rajko Štolfa trikrat gostil 15-kratne prvake. Še vselej jih je premagal, kar dvakrat z rezultatom 4:1, nazadnje, bilo je 26. septembra 2020, ko je češnjice vodil Goran Stanković, pa s 3:1. Zdaj se želi prvič pod mariborski skalp podpisati še trener Igor Božič. Na zadnji tekmi je s Taborom nesrečno ostal brez točke v Domžalah, na lestvici pa padel na osmo mesto, kjer ima pred Kidričani le še šest točk prednosti.

Za bolj sproščeno nadaljevanje sezone bi Sežančani potrebovali več točk. Proti Mariboru so jih doma vajeni osvajati. V nasprotju s tekmo v Domžalah bi lahko črno-rdečim pomagal Grk Christos Rovas, prvi nastop na sežanskem stadionu pa bi lahko vknjižil medijem zelo zanimivi Gvinejec Mathias Pogba. Tabor, ki je bil izbran za najboljši športni klub Krasa in Brkinov 2020, ima tako lepo priložnost, da Mariborčane pahne še v večji prepad.

Olimpija bo morala biti mirnejša v zaključkih akcij

Michael Pavlović spada med najobetavnejše zmaje. Pogodba z Olimpijo ga veže po poletja 2022. Foto: Vid Ponikvar Ob 15.30 bi bilo lahko še kako zanimivo v Stožicah. Derbi Ljubljanske kotline, dveh najuspešnejših klubov v zadnjih krogih, obeta ogromno. Pričakujemo lahko festival kakovostnih tujcev in zelo obetavnih slovenskih igralcev, ki jih bo s posebnim zanimanjem spremljal tudi selektor mlade izbrane vrste Milenko Ačimović. Na žalost ne bo videl na delu kapetana Timija Maxa Elšnika, ki bo manjkal zaradi kazni, se bo pa vrnil že konec tedna, ko čaka Ljubljančane večni derbi na Štajerskem. Prvič bo v Stožicah v dresu zmajev nastopil nekdanji čudežni deček hrvaškega nogometa Ante Ćorić. Morda zaigra tudi že srbski zimski novinec Vujadin Savić. Njegov rojak, najboljši igralec Olimpije Đorđe Ivanović, bo zaigral s prešernim nasmehom, saj je postal presrečni očka dvojčkov.

"Pred nami je težka tekma, na kateri bo treba izkoristiti ponujene priložnosti. V zaključkih akcij bomo morali biti mirnejši, kot smo bili v Kidričevem, kjer smo imeli situacije, iz katerih bi lahko dosegli zadetek, pa jih nismo izkoristili. To bomo proti Domžalčanom morali delati boljše," poudarja Michael Pavlović, eden izmed številnih mladih igralcev, ki so pri Olimpiji deležni vedno večje vloge. Njegov trener Goran Stanković je v 1. SNL z Olimpijo še neporažen, enako v letu 2021 velja za njegovega tekmeca Dejana Djuranovića. Domžale so v gosteh pogosto kvarile načrte zmajem. Tokrat prihajajo brez kaznovanega Zenija Husmanija, ki bo manjkal v zvezni vrsti.

Djuranović: Obeta se kvaliteten spopad

Domžale se počutijo zelo dobro v Stožicah. Foto: Urban Urbanc/Sportida ''Olimpija vselej predstavlja velik izziv in motivacijo. Ljubljančani so prvi na lestvici, na treh tekmah so prav tako zbrali sedem točk, zato se nam obeta kvaliteten in zanimiv spopad. Glede na prikazano oziroma videno na dosedanjih medsebojnih dvobojih v letošnji sezoni gremo v tekmo odločni, željni dobre igre in pozitivnega rezultata," je za Djuranovića cilj jasen. Ostati neporažen in čim večkrat zapretiti prek Daria Kolobarića, nesojene zimske želje Olimpije.

Domžale v Ljubljani ponavadi igrajo s posebnim navdihom, tokrat bo ta še večji, ker se jim gre tudi za Evropo. Za razliko od prejšnje sezone so na boljši poti, da bi se utaborili pod vrhom lestvice. S pozitivnim rezultatom v Stožicah bi še bolj dokazali, da tja tudi spadajo.

Nepremagljivemu Grabiću všeč filozofija Čeha

Celjani so jeseni v knežjem mestu premagali Bravo z 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Odkar so Celjani dobili štajerski derbi v Ljudskem vrtu (1:0) in dočakali prvo zmago pod vodstvom češkega stratega Jirija Jarošika, se je v tabor državnih prvakov le vrnila pozitivna energija. Branilci naslova so jo močno pogrešali. Resda so oddaljeni od prvega mesta, Olimpija ima kar 16 točk prednosti, so pa bistveno bližje mestom, ki vodijo v Evropo. ''Sobotna zmaga nam je dala dodatno samozavest, ki nam je manjkala na zadnjih tekmah. Imeli smo negativen niz rezultatov, upam pa, da bomo v sredo nadaljevali zmagoviti niz. Bravo je neporažen deset tekem, vendar se vsaka tekma prične z rezultatom 0:0. Verjamem, da bomo imeli priložnosti za zmago in upam, da jih bomo izkoristili," si branilec Žan Zaletel želi nove zmage.

Če se tekmeca ne bosta izneverila tradiciji, bosta na tekmi padla vsaj dva zadetka. Toliko jih je še vedno na šestih dozdajšnjih tekmah. Celjani so jeseni doma premagali mladi ljubljanski klub z 2:0, Bravo pa jim je nato vrnil mero v Šiški. Zdaj je neporažen že deset krogov zapored. ''Veselimo se gostovanja v Celju in odličnega nasprotnika. Všeč mi je filozofija novega trenerja Celja, ki goji španski slog igre z veliko kratkimi podajami, razumevanjem prostora in časa ter gradnjo napada iz obrambe. Zdi se mi, da so v tem dobri, mi pa bomo videli, kako se bomo temu prilagodili,'' razmišlja Dejan Grabić in dodaja, da bo fokus vendarle na njihovem načinu igre. Tistim, s katerim so nazadnje nadigrali Koper (3:0) in pokvarili vrnitev Rodolfa Vanolija. Tudi po zaslugi dvakratnega asistenta Mustafe Nukića, ki je s sedmimi asistencami prevzel vodstvo na lestvici najboljših podajalcev lige.

Gorici na derbiju začelja igra le zmaga

Novogoričani želijo doma odpraviti neposrednega tekmeca v boju za obstanek. Foto: SPS/Sportida Četrtek bo ob 15. uri odprl derbi začelja v Novi Gorici. Tako Gorica kot Aluminij sta v spomladanski del krenila odločno. Vrtnice so začele osvajati točke, a so jih vselej tudi Kidričani, tako da se je prednost Štajercev po treh spomladanskih krogih še povišala. Po novem znaša šest točk, zato bo Gorici tokrat igrala le zmaga. Doseči jo bo skušala brez kaznovanega Matica Paljka, strelca zadetka na zadnji tekmi v Fazaneriji (1:3), bi pa lahko več minut na igrišču prebil njegov soimenjak Matic Črnic, ki je v Murski Soboti po slabih dveh letih spet zaigral na pravi prvenstveni tekmi.

Pri Kidričanih, ki so v zadnjem nastopu kot prvi v tem letu nevtralizirali Olimpijo in zadržali svojo mrežo nedotaknjeno, ne bo kaznovanega Harisa Kadrića, tako da bo večje odgovornosti znova deležen mladi David Flakus Bosilj. Mladih napadalcev ne manjka tudi pri vrtnicah, a bi lahko na tako pomembni tekmi le dobili prednost starejši, ki se ne bodo ustrašili imperativa zmage.

Bitka za Evropo na Bonifiki

Rodolfo Vanoli gostovanja pri Bravu ne bo pomnil po dobrem. Foto: Grega Valančič/Sportida V sklepnem dejanju 23. kroga se bosta na Bonifiki spopadla Koper in Mura. Kanarčki so s tremi zaporednimi porazi na lestvici zdrsnili na šesto mesto, menjava trenerja za zdaj še ni postregla z želenim učinkom. Rodolfo Vanoli je bil na tekmi v Ljubljani nemočen (0:3), zdaj pa se bo nameril na Muro, eno najbolj spoštovanih slovenskih ekip, ki je po zmagi nad Taborom (3:1) našla svoj mir in si okrepila samozavest.

Primorci, ki imajo v svojih vrstah ogromno izkušenih igralcev, še iščejo mir. Bi ga lahko našli na tekmi s črno-belimi, s katerimi so jeseni že ostali praznih rok (1:3) na domači zelenici? Takrat je bilo iz domačega tabora čutiti kar nekaj nezadovoljstva z nekaterimi sodniškimi odločitvami. Zdaj bo Koper deležen ogromnega pritiska, saj v letu 2021 ne daje niti polovice tistega, kar je obetal jeseni, napovedi o (vsaj) Evropi pa bledijo. Zmaga nad Muro bi na koprska lica vrnila nasmešek. Pokalni zmagovalci prihajajo na Obalo brez kaznovanega Žana Karničnika, a veliko željo, da nadaljujejo s pozitivnimi rezultati in obdržijo stik z vodilnim dvojcem. Če bi jim to uspelo, bi se morebiti lahko odprla pot celo do največjega uspeha v zgodovini kluba. Najbolj optimistični navijači še vedno verjamejo v stari pregovor, ki pravi, kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Če ne bi bila prvak tako Olimpija kot Maribor ...

Prva liga Telekom Slovenije, 23. krog: Sreda, 24. februar:

13.30 Tabor - Maribor

15.30 Olimpija - Domžale

17.30 Celje - Bravo Četrtek, 25. februar:

15.00 Gorica - Aluminij

17.15 Koper - Mura