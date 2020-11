Pred vročim štajerskim derbijem delitev točk v Sežani #video

Sredin spored 13. kroga Prve Lige Telekom Slovenije se je začel z delitvijo točk v Sežani. Gostje iz Domžal so povedli, Tabor pa je že v prvem polčasu izenačil (1:1). Ob 17. uri bodo branilci naslova Celjani v vročem štajerskem derbiju poskušali končati zmagoviti niz Maribora. Koprčani so po torkovi zmagi nad Bravom (2:1) vsaj do danes skočili na vrh lestvice, Muraši pa so po treh tekmah brez zmage zmagali na na gostovanju v Novi Gorici (1:0). Olimpija bo zadnjeuvrščene Kidričane gostila v četrtek.

Prvoligaška karavana se je malce po sredinem kosilu ustavila v sončni Sežani, kjer se je obračun med domačim Taborom in Domžalami končal brez zmagovalca. Gostje so povedli po napaki domače obrambe, avtogol je dosegel Klemen Nemanić, domači pa so izenačili že prvem polčasu. Lepo podajo Marka Babića je izkoristil Christos Rovas in izenačil na 1:1. V drugem polčasu se je pričakovalo veliko akcije, a od tega ni bilo nič, izid pa se se do konca srečanja ni več spremenil. Primorci so ostali na petem mestu, rumeni pa so prehiteli ljubljanski Bravo.

Poročilo in najbolj zanimivi trenutki s tekme v Sežani:

Koprčani novi vodilni

Na prvi tekmi torkovi tekmi so se Koprčani po zmagi nad Bravom vsaj do srede zavihteli na prvo mesto. Kanarčki so prek Žana Žužka povedli že v prvem polčasu, gostje iz Ljubljane so v 61. minuti izenačili prek Roka Maherja. A na koncu to ni bilo dovolj za točke na Bonifiki.

Video: izjemno izvedena enajstmetrovka Vršiča:

Mož odločitve je bil povratnik v ekipo Dare Vršič – pretekli konec tedna je manjkal zaradi lažje poškodbe –, ki je v zadnjih minutah priigral najstrožjo kazen in jo sam tudi uspešno izvedel za osmo zaporedno koprsko tekmo brez poraza. Bravo je na drugi strani ostal pri treh zmagah, zadnjo je dosegel v šestem krogu.

Poročilo in najbolj zanimivi trenutki s tekme v Kopru:

Po treh tekmah do nove zmage

Na drugi torkovi tekmi se je za točke igralo v Novi Gorici. Mura je še drugič v sezoni z 1:0 ugnala Goričane. Sicer tudi v Novi Gorici ni pokazala forme z začetka prvenstva, a vseeno je bil zadetek ob koncu prvega polčasa Luke Bobičanca dovolj za prvo zmago po treh tekmah.

Video: izjemna obramba Uroša Likarja:

Toliko časa je tudi trajal njihov strelski post. Primorci, ki so pred tem v petih krogih izgubili le enkrat, so sicer pokazali obetaven obraz, a jih je kaznovala tudi neučinkovitost. Gorica je tako še naprej na začelju lestvice, Mura pa pri vrhu. Na tretjem mestu ima točko manj kot vodilni Koper.

Poročilo in najbolj zanimivi trenutki s tekme v Novi Gorici:

Štajerski derbi: Celje po tretjo, Maribor pa že četrto

Poslastica sredinega sporeda bo v knežjem mestu. Aktualni prvaki Celjani bodo v derbiju 13. kroga gostili Mariborčane. Prava škoda je, da bodo tribune zaprte za gledalce, saj sta obe ekipi v vedno boljši formi, tako da bi ju na delu zagotovo rado videlo veliko navijačev. Nanizali sta kar nekaj zmag, s katerimi sta si povrnili samozavest. Celjani so zmagali dvakrat, Mariborčani že trikrat. Branilci naslova že tri kroge zapored niso prejeli zadetka, Maribor pa resda prejema zadetke, na zadnjih treh tekmah se je njegova mreža zatresla petkrat, a je osvojil vseh devet mogočih točk, tako da je lahko zelo zadovoljen.

Najlepši zadetki 12. kroga:

"Resetirali smo se. Fantje so povezani, to se je videlo na zadnjih tekmah," je po zadnji zmagi v Domžalah (1:0) dejal Dušan Kosić, ki po slabšem začetku že trka na vrata zgornje polovice lestvice. Hrvaški povratnik Filip Dangubić, strelec najlepšega zadetka 12. kroga, je vedno bolj razigran. Mariborski obrambi, ki bo dalj časa brez poškodovanega Nemanje Mitrovića in kaznovanega Martina Milca, zaradi rdečega kartona v Ljubljani pa bo manjkal tudi Blaž Vrhovec, prav gotovo ne bo lahko. Vijolice so na zadnjih dveh gostovanjih v mestu ob Savinji ostale praznih rok, svež je tudi spomin na 4. krog, ko je že dišalo po zmagi Celjanov v Ljudskem vrtu, a je nato Rok Kronaveter s prekrasnim zadetkom v 80. minuti postavil končni rezultat 2:2.

"Zdaj imamo priložnost, da v kratkem času povežemo večje število zmag. Vsak dan delamo za to, da bi nam uspelo, toda ne bomo gledali predaleč naprej, ne želimo. Gremo korak za korakom, od tekme do tekme. Zavedamo se, da nas v Celju čaka zelo zahtevna preizkušnja, popolnoma smo osredotočeni na naslednjo nalogo," sporoča Aleks Pihler, ki ga je Mauro Camoranesi iz zvezne vrste potegnil v obrambo. Na nove naloge se je pripravil tudi s proučevanjem igre kapetana Reala Sergia Ramosa.

Skender nima prijetnih spominov na Aluminij

Aluminij je na zadnjem gostovanju v Stožicah presenetil Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar V četrtek se bosta v Stožicah ob 17. uri udarila Olimpija in Aluminij. Zmajem se na papirju ponuja lahko delo, a so Kidričani najbolj neugodni takrat, ko se jih podcenjuje. Tega se dobro zaveda trener zeleno-belih. Odkar vodi Olimpijo Dino Skender, se je dvakrat pomeril z Aluminijem in dvakrat izgubil. Vselej z 0:1. Lanski poraz v Stožicah, igral se je 33. krog, je celo, tako se je izkazalo pozneje, preprečil naslov prvaka. Takrat je Aluminiju po mojstrskem zadetku zmago priigral Mihael Klepač. Zmaji so proti Kidričanom izgubili tudi v tej sezoni. To je bila tudi edina zmaga Aluminija na domačem igrišču v šestih nastopih v tej sezoni.

Skender je po všečni zmagi v Murski Soboti sporočil, da je vse bližje idealu, kar zadeva zahtevano igro. Če bodo imeli njegovi varovanci še več sreče z zdravjem, bo rezervna klop še daljša, kar bo prišlo Olimpiji, ki jo zanima le boj za lovoriko, zelo prav ob zgoščenem urniku tekem. Andres Vombergar je v strelski formi, morda bosta znova od prve minute na delu hrvaška novinca Mario Kvesić in Goran Milović, ki sta si prislužila pozitivne ocene. Tudi pri Kidričanih igra ogromno Hrvatov, velik motiv pa bo imel pri gostih tudi Jure Matjašič, strelec zmagovitega zadetka v 4. krogu, ko je premagal Žigo Freliha.

Prva liga Telekom Slovenije, 13. krog:

Torek, 24. november:

Koper : Bravo 2:1 (1:0)

Žužek 44., Vršič 84./11-m; Maher 61.



Gorica : Mura 0:1 (0:1)

Bobičanec 45. Sreda, 25. november:

Tabor : Domžale 1:1 (1:1)

Rovas 27.; Nemanić 13./a.g.



17.00 Celje – Maribor Četrtek, 26. november:

17.00 Olimpija – Aluminij

Lestvica:

Najboljši strelci:



6 – Nardin Mulahusejnović (Koper)

5 – Đorđe Ivanović (Olimpija), Dario Kolobarić (Domžale), Rok Kronaveter (Maribor)

4 – Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Nino Kouter (Mura), Christos Rovas (Tabor Sežana), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper)

...

Fotogalerija s tekme:

Koper : Bravo, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Video vrhunci s tekem:

Koper : Bravo 2:1

Gorica : Mura 0:1