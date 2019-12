Prosinečkega ne bo v Ljubljano

Informacija, o kateri smo pisali ob robu bolj udarne novice o tem, da je Olimpija tik pred prehodom v roke Nemcev, očitno ni bila točna. Takoj, ko smo zapisali, da naj bi bil Mladen Rudonja, ki bo v "novi" Olimpiji najverjetneje opravljal vlogo športnega direktorja, dogovorjen s svojim dobrim prijateljem Robertom Prosinečkim, smo dobili klice nekaterih virov blizu Olimpije, ki so trdili, da ta informacija zagotovo ne bo držala. Očitno res ni.

Donedavni selektor Bosne in Hercegovine ja namreč danes postal trener Kayserisporja, kar so pri tem turškem prvoligašu že uradno potrdili. Podrobnosti pogodbe za zdaj še niso razkrili, so pa zapisali, da je 50-letni nekdanji zvezdnik Real Madrida in Barcelone njihov novi trener.

Trener Olimpije tako vsaj za zdaj ostaja Safet Hadžić, ki je Ljubljančane v prvem delu sezone 2019/20 popeljal do naslova jesenskega prvaka.

Na klopi trenutno zadnjeuvrščenega turškega prvoligaša bo Prosinečki nasledil Turka Bülenta Uyguna, s katerim so se pri Kayserisporju razšli pred dnevi. Prosinečki, ki mu Slovenija v trenerski vlogi očitno ni usojena, saj so ga pred dvema letoma povezovali tudi s klopjo slovenske reprezentance, bo že četrti trener Kayserisporja v tej sezoni.

Prosinečki je v Kayserisporju pred leti že deloval, v sezoni 2012/13. Prvič v svojem drugem obdobju v Turčiji ga bo nekdanji trener Crvene zvezde, ki je bil nekaj časa tudi selektor Azerbajdžana, vodil čez tri tedne, ko se bo v Turčiji z drugim delom nadaljevalo tamkajšnje najboljše nogometno prvenstvo.

Prihod Roberta Prosinečkega so potrdili tudi pri Kayserisporju:

Oglasili so se pri Olimpiji

Danes so se na včerajšnje pisanje o tem, da je Olimpija tik pred prodajo Nemcem, odzvali tudi pri Olimpiji, in v skopem sporočilu za javnost zapisali:



"Vodstvo NK Olimpija Ljubljana je v preteklih dneh opravilo pogovore s potencialnimi vlagatelji, ki so izkazali željo po prevzemu kluba.



Pogovori se bodo nadaljevali tudi prihodnjih dneh, končno odločitev bomo javnosti posredovali v prvi polovici januarja 2020.



NK Olimpija Ljubljana"