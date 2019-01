Legendarni Madžar v trenirki paral živce NK Maribor

Slovenski prvoligaški klubi se na spomladanski del sezone pripravljajo na različne načine. Štirje (Maribor, Olimpija, Celje in Mura) bodo osrednji del priprav opravili v Turčiji, kjer ne bo manjkalo atraktivnih tekmecev, preostali se na slovenskih oziroma hrvaških tleh osredotočajo na dvoboje zlasti s sosedskimi klubi. Maribor pa se je v uvodni letošnji tekmi razšel z madžarskim tekmecem brez zadetkov, Domžale so nadigrale Grosuplje, Rudar je bil boljši od madžarskega drugoligaša, Triglav pa je ugnal Dob. Krško je visoko izgubilo v Veliki Gorici.

Mariborčani nameravajo v zimskem prestopnem roku zadržati osrednjo moč, s katero so si v jesenskem delu Prve lige Telekom Slovenije priigrali kar devet točk prednosti pred Olimpijo. Trener Darko Milanič ima na pripravah na razpolago 28 igralcev, med katerimi vlada velika konkurenca za igralne položaje.

Vijolice so se v ponedeljek odpravile v Moravske Toplice. Na trenerjevem seznamu so ostali Handanović, Pirić, Cotman, Irgolič, Šuler, Ivković, Rajčević, Šme, Uskoković, Viler, Kolmanič, Milec, Klinar, Vrhovec, Pihler, Dervišević, Cretu, Bajde, Vršič, Hotić, Kramarič, Felipe Santos, Žugelj, Tavares, Mlakar, Mešanović, Zahović in Mulahusejnović. V primerjavi s prvim tednom niso zraven Koblar, Maher, Štor, Matko in Sunny Omoregie. Vrnili so se v Maribor, kjer se do nadaljnjega pripravljajo z mladinci.

Vijolice so se prvič na tekmi predstavile v sredo, ko so gostile in remizirale z madžarskim prvoligašem Haladasom (0:0). Trener Darko Milanič je izbral začetno enajsterico Cotman, Klinar, Ivković, Šuler, Viler, Dervišević, Pihler, Hotić, Mešanović, Zahović in Mlakar, v drugem polčasu so zaigrali Irgolič, Rajčević, Kolmanič, Vrhovec, Cretu, Žugelj, Kramarič, Felipe Santos, Vršič, Bajde, Tavares, Mulahusejnović (od 70. Žugelj). Mariborčani niso znali kronati premoči z zadetkom. Jasmin Mešanović je zadel okvir vrat, gostje pa bi si v izdihljajih srečanja skoraj zabili avtogol. Med vratnicama Haladasa je blestel 42-letni Gabor Kiraly in zaklenil madžarska vrata.

Za prvo tekmovalno preizkušnjo proti madžarskemu prvoligašu niso bili nared Martin Milec, Luka Uskoković in Denis Šme, počival je tudi Jasmin Handanović.

Prihodnji mesec se bodo v Turčiji pomerili tudi z ruskim velikanom Spartakom, s katerim so leta 2017 dvakrat remizirali v ligi prvakov, njihov tekmec bo tudi beograjska Crvena zvezda, eno izmed pozitivnih presenečenj skupinskega dela lige prvakov.

Datum Tekmec (država/liga) Strelci 16. 1. Szombathelyi Haladas (Mad/1) 0:0 / 19. 1. Rudar Velenje (Slo/1) 23. 1. MFK Karvina (Češ/1) 26. 1. Bad Radkersburg (Avt/4) 1. 2. Domžale (Slo/1) 5. 2. Spartak Moskva (Rus/1) 8. 2. Crvena zvezda (Srb/1) 11. 2. Dinamo Tbilisi (Gru/1) 14. 2. Kairat Almaty (Kaz/1)

Pevnik bo prebil led proti Hrvatom

Ljubljančani bodo pod vodstvom Roberta Pevnika odigrali prvo pripravljalno tekmo 19. januarja v Brežicah proti hrvaškemu drugoligašu Varaždinu. Če bo dovoljevalo vreme, se bodo 29. januarja predstavili navijačem v slovenski prestolnici, nato pa jih v Turčiji čakajo vsaj štirje spopadi.

Nogometaši Olimpije so prvi trening pod vodstvom novega trenerja opravili v četrtek. Foto: Vid Ponikvar

Med tekmeci je najbolj atraktiven ruski Rubin Kazan, pri katerem igra tudi branilec Filip Uremović. Po napovedih iz zeleno-belega tabora se obeta še nekaj odhodov, a tudi prihodov okrepitev, s katerimi bodo želeli ubraniti naslov državnega prvaka.

Datum Tekmec Strelci 19. 1. Varaždin (Hrv/2) 26. 1. HNK Gorica (Hrv/1) 29. 1. Bravo Ljubljana (Slo/2) 4. 2. DAC Dunajska Streda (Slk/1) 7. 2. St. Pölten (Avt/1) 10. 2. Rubin Kazan (Rus/1) 12. 2. Lokomotiva Taškent (Uzb/1) ? Red Bull Salzburg (Avt/1)?

Aluminij bo začel z Gorico, Domžale končale s Sturmom

Aluminij, največje presenečenje jesenskega dela 1. SNL, bi rad večino priprav opravil doma v Kidričevem. V primeru slabšega vremena načrtuje selitev na Hrvaško, sicer pa se bo na Štajerskem pomeril predvsem s slovenskimi klubi, med katerimi bodo tako prvoligaši kot tudi drugoligaši. V zimskem prestopnem roku je ostal brez najboljšega napadalca Francesca Tahiraja, ki se je pridružil splitskemu Hajduku.

19. 1. HNK Gorica (Hrv/1) 26. 1. ? 2. 2. Beltinci (Slo/2) 6. 2. Rudar Velenje (Slo/1) 9. 2. Roltek Dob (Slo/2) 13. 2. Fužinar (Slo/2) 16. 2. ?

📺 | V mrzlem, zimsko-idiličnem vremenu smo danes začeli s pripravami na spomladanski del sezone. Že od prvega trenutka odločno v #PomladZaEvropo! 😉 #skupajdovrha #plts pic.twitter.com/bMBgYI6tgm — NK Domžale (@NKDomzale) January 9, 2019

Domžalčani bodo v pripravljalnem obdobju dvakrat opravili daljši postanek v Umagu. Izbor tekmecev je razgiban. Najtežje ovire bodo hrvaški prvoligaš Osijek, pri katerem igra tudi nekdanji branilec Domžal Erik Janža, jesenski prvak Maribor in pa graški Sturm.

⏱ | Zmaga na prvi prijateljski tekmi v pripravljalnem obdobju.



Strelci: Senijad Ibričić, Shamar Nicholson, Nermin Hodžić, Gaber Dobrovoljc in Slobodan Vuk. #skupajdovrha #pomladzaevropo #plts pic.twitter.com/beBgtg67q1 — NK Domžale (@NKDomzale) January 16, 2019

Rumeni so za začetek zlahka v gosteh napolnili mrežo tretjeligašu Brinje Grosuplje. Za Domžale je debitiral zimski novinec Tilen Pečnik. Grosuplje je najlepšo priložnost za častni gol zapravilo v 83. minuti, ko je Dejan Milić ubranil strel z bele točke.

Datum Tekmec (država/liga) Strelci 16. 1. Brinje Grosuplje (Slo/3) 5:0 Ibričić, Nicholson, Hodžić, Dobrovoljc, Vuk 19. 1. Triglav Kranj (Slo/1) 23. 1. Osijek (Hrv/1) 25. 1. Istra 1961 (Hrv/1) 1. 2. Maribor (Slo/1) 6. 2. Tabor Sežana (Slo/2) 9. 2. Dinamo Zagreb B (Hrv/2) 14. 2. Roltek Dob (Slo/2) 16. 2. Sturm Gradec (Avt/1)

Celje in Mura v Turčijo, Gorica z novim trenerjem

Celjani, ki so sporazumno prekinili pogodbo z branilcem Morisom Nusuevim in napadalcem Tilnom Pečnikom, bodo glavnino priprav opravili v Turčiji, a seznam tekmecev še ni potrjen. Že v petek se je Kosićeva četa najprej pomerila med seboj, "Oranžni" so bili s 3:0 boljši od "modrih". V drugem polčasu so se med strelce vpisali Dario Vizinger, Amadej Brecl in Mitja Lotrič.

Za nami je 1. dvoboj pred nadaljevanjem sezone. V medsebojnem prijateljskem srečanju so bili na igrišču z umetno travo Olimp s 3:0 oranžni boljši od modrih. Oranžni so do zmage v 2. polčasu prišli z zadetki Vizingerja, Brecla in Lotriča.#MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 pic.twitter.com/CssL6CJ9JF — NK Celje (@NKCelje) January 11, 2019

Pred odhodom v Turčijo se bodo rumeno-modri pomerili s sosedi iz knežjega mesta Šampionom ter Beltinci. Generalka pred začetkom drugega dela sezone bo zelo močna, saj bo na drugi strani Wolfsberger, ki je v Avstriji prezimil na četrtem mestu.

Datum Tekmec (država/liga) Strelci 19. 1. Šampion Celje (Slo/3) 26. 1. Beltinci (Slo/2) 16. 2. WAC (Avt/1)

Gorica bo glavnino priprav opravila v mestu vrtnic, nekaj pripravljalnih tekem pa bo odigrala tudi na Hrvaškem. Za zdaj ima potrjene štiri tekme, novi trener Nermin Bašić pa bo prvič vodil vrtnice 19. januarja proti Osijeku.

Datum Tekmec (država/liga) Strelci 19. 1. Osijek (Hrv/1) 26. 1. Roltek Dob (Slo/2) 2. 2. Rudar Velenje (Slo/1) 5. 2. Ilirija 1911 (Slo/2) 10. 2. Sloboda Tuzla (BiH/1) 16. 2. Jadran Dekani (Slo/2)

Mura, ki bo spomladi nastopala na dveh frontah, je v uvodni letošnji tekmi 15. januarja na igrišču z umetno travnato površino napolnila mrežo sosedom iz Beltincev. Črno-beli so zmagali s 5:1. Novinca sta napadalec Kevin Žižek in zvezni igralec Jon Šporn, Fazanerijo pa je zapustil vratar Kristjan Matošević.

Mura si je zmago nad drugoligašem zagotovila v drugem polčasu, ki ga je dobila kar s 4:0. Dva zadetka je dosegel novinec Žižek. Dvoboj je začela postava Šafarić, Rebernik, Bošković, Maruško, Pucko, Kozar, Sočič, Šušnjara, Kouter, Perčić in Sirk, v nadaljevanju pa so dobili priložnosti Gyergyek, Kous, Kurbus, Laci, Šturm, Šporn, Lorbek, Horvat, Karničnik, Žižek in Maroša.

Prihodnji mesec bo Mura dejavna v Turčiji, kjer jo čakajo neugodni tekmeci z vzhoda Evrope.

Datum Tekmec (država/liga) Strelci 15. 1. Beltinci (Slo/2) 5:1 Žižek 2, Maruško, Laci, Kous 19. 1. Međimurje Čakovec (Hrv/2) 30. 1. Drava Ptuj (Slo/2) 6. 2. Čornomorec Odesa (Ukr/1) 7. 2. Rakow Czestochowa (Pol/2) 11. 2. Šerif Tiraspol (Mol/1) 19. 2. Dobrovce (Slo/3)

Velenjčani so v uvodni pripravljalni tekmi visoko premagali madžarskega drugoligaša, ki se pripravlja v Čatežu.

V nadaljevanju priprav čakajo knape le še domači tekmeci. Med njimi tudi štirje prvoligaši na čelu z jesenskim prvakom Mariborom, s katerim se bodo knapi udarili 19. januarja.

Datum Tekmec (država/liga) Strelci 16. 1. Budafoki (Mad/2) 3:0 Bolha, Črnčič, Pušnik 19. 1. Maribor (Slo/1) 23. 1. Roltek Dob (Slo/2) 26. 1. Drava Ptuj (Slo/2) 29. 1. Triglav Kranj (Slo/1) 2. 2. Gorica (Slo/1) 6. 2. Aluminij (Slo/1) 9. 2. Dravograd (Slo/3) 13. 2. Fužinar (Slo/2)

Predzadnjeuvrščeni Triglav je prvič stopil na igrišče v sredo, ko so z 1:0 premagali Dob. Zmagoviti zadetek je dosegel David Tijanić. Le tri dni pozneje bodo imeli Kranjčani opravka z Domžalami, enim izmed štirih prvoligašev, s katerim se bodo pomerili v pripravljalnem obdobju.

KONEC: NK Triglav Kranj - @NkRoltekDob 1:0



Na prvi pripravljalni tekmi te zime so Orli z golom Davida Tijaniča strli odpor ekipe z Doba. V soboto sledi tekma proti @NKDomzale.#ČasZaTriglav #BordoBeli pic.twitter.com/u5lCSn5At6 — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) January 16, 2019

Na začetku februarja bodo Kranjčani preizkusili tudi moč tretjeligaša Kopra, ki ima ambiciozen cilj, saj se želi čim prej vrniti v prvo ligo.

Datum Tekmec (država/liga) Strelci 16. 1. Roltek Dob (Slo/2) 1:0 Tijanić 19. 1. Domžale (Slo/1) 23. 1. Brinje Grosuplje (Slo/3) 29. 1. Rudar Velenje (Slo/1) 30. 1. Istra 1961 (Hrv/1) 2. 2. Koper (Slo/3) 2. 2. Sloboda Tuzla (BiH/1) 9. 2. Bravo (Slo/2) 13. 2. Ivančna Gorica (Slo/3) 16. 2. Tabor Sežana (Slo/2) 20. 2. Bled (Slo/3)

Krčani so prebili led in kot prvi slovenski prvoligaš odigrali pripravljalno tekmo. V soboto so v Posavju gostili nogometaše Slavena Belupa iz Koprivnice in izgubili z 0:1. Edini zadetek je dosegel Izraelec v vrstah hrvaškega kluba Roei Gordana. Trener Krškega Milan Đuričić je izbral začetno enajsterico Zalokar, Zakrajšek, Bajrami, Volarič, Štefulj, Da Silva, Ogrinec, Sokler, Jandrek, Vukušić in Volaš, v nadaljevanju pa so zaigrali še Ribič, Kordić, Kovačič, Duvnjak, Gulišija, Wiredu, Mensah, Florjanc, Lipec, Španring, Cetina, Rešetič, Gantar in Srečković.

Edini zadetek na tekmi v Krškem:

Zadnjeuvrščeni slovenski prvoligaš se januarja večinoma meri proti hrvaškim tekmecem, od 21. do 28. januarja bodo priprave v Umagu, vrhunec bo 25. januar, ko naj bi gostovali na Reki pri izbrancih Igorja Bišćana.