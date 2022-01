Olimpija pripeljala Hrvata, ki občuduje Jana Oblaka

Po Aluminiju in Kopru, ki sta se predstavila v soboto, bo prvo tekmo v letu 2022 odigrala še Olimpija. Ljubljančani se nahajajo na pripravah na Hrvaškem, ob 14.30 pa jih čaka zahteven izziv, saj se bodo pomerili z zagrebškim Dinamom. Trener Dino Skender bo proti serijskemu hrvaškemu prvaku preizkusil najmočnejšo postavo, v kateri bodo tudi trije zimski hrvaški novinci. Po Marinu Pilju in Robertu Muradžiji se je zmajem pridružil še vratar Ivan Banić, ki je jeseni branil na Hrvaškem za Gorico.

Zmaji bodo v pripravljalnem obdobju odigrali šest tekem, z najtežjima tekmecema, vsaj na papirju, pa bodo imeli opravka že ta teden. Danes se bodo v Rovinju pomerili z zagrebškim Dinamom, pri katerem nastopa tudi nekdanji zmaj Luka Menalo, v soboto pa jih čaka še dvoboj s hrvaškim jesenskim prvakom Osijekom, pri katerem je v prvem delu sezone nastopal Marin Pilj. Hrvat, ki je visok le 165 centimetrov, je eden izmed treh hrvaških zimskih okrepitev. Pri zeleno-belih se kot posojeni nogometaš Köbenhavna, nazadnje je igral za Rijeko, dokazuje tudi Robert Muradžija, v torek pa se je Olimpiji pridružil še Ivan Banić, donedavni vratar hrvaške Gorice. 27-letni Dalmatinec bo do konca sezone nastopal za ljubljanski klub kot posojen čuvaj mreže Gorice, nato pa bo imela Olimpija možnost dokončnega odkupa.

Banić je podobno kot nekdanji napadalec Olimpije Ante Vukušić začel kariero v rojstnem Sinju pri Junaju, se nato preselil v Split k Hajduku, kjer je sodeloval tudi z zdajšnjim branilcem zmajev Goranom Milovićem, nazadnje pa je v prvi hrvaški ligi branil za Gorico. Danes bi lahko debitiral na vratih Olimpije proti zagrebškemu Dinamu. "Verjamem, da bom prispeval kar največ k dobrim rezultatom kluba, nikakor pa ne dvomim, da bo moja zgodba v Ljubljani uspešna," po prihodu v tabor Olimpije ni skrival optimizma.V pogovoru za klubsko stran je še poudaril, kako med najboljšimi vratarji na svetu občuduje kapetana slovenske izbrane vrste, tudi nekdanjega nogometaša Olimpije, Jana Oblaka.

Jan Oblak je prve izkušnje s prvoligaškim nogometom nabiral med vratnicama Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

"Poznano mi je dejstvo, da je Jan Oblak otrok Olimpije. Ob tem moram priznati, da je Jan eden tistih vratarjev, ki so mi najbolj všeč, ki jih najbolj občudujem. Mislim, da ga ni vratarja, ki mu Jan Oblak ne bi bil vzor. Lepo je postati član kluba, ki je vzgojil tako izjemnega čuvaja mreže," je dejal še tretji Hrvat, ki je v zimskem prestopnem roku okrepil Olimpijo.

Trener Skender: Nočemo se več slepiti

Olimpija se bo danes pomerila proti zagrebškemu Dinamu, katerega dres nosi tudi nekdanji zmaj Luka Menalo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kako pa pred uvodno pripravljalno tekmo, na drugi strani se bo znašel Dinamo Zagreb, razmišlja trener Olimpije?

"Na prvi pogled se morda res zdi, da tekmi s tako zahtevnima nasprotnikoma prihajata prehitro, toda obenem je res, da bomo lahko le na takšen način preverili svoje trenutne sposobnosti. Le tako bomo lahko videli, kje zares smo. To je tudi razlog, zakaj smo se nemudoma želeli pomeriti s kakovostnima tekmecema. Mislim, da nam tekmi lahko koristita, in to zelo. Prav tako je dejstvo, da se nočemo več slepiti. Nočemo igrati s slabšimi nasprotniki, saj ti takšne tekme zgolj mečejo pesek v oči. Želimo vedeti, kje smo, kaj nam manjka, kaj moramo popraviti. Poleg tega bomo imeli v drugem delu priprav na Hrvaškem več kot dovolj časa, da odpravimo pomanjkljivosti in vse skupaj spravimo na kar najvišjo mogočo raven," je trener Dino Skender prepričan, da bosta tako močni preizkušnji na začetku pripravljalnega obdobja dobrodošli za Olimpijo.

Njegov predhodnik Savo Milošević je zadnjo tekmo na klopi Olimpije vodil prav na Hrvaškem, ko je z zmaji med reprezentančnim premorom na reški Kantridi izgubil proti Rijeki s kar 1:6.

Zmaji bodo v spomladanski del vstopili z dvema zelo zahtevnima tekmama v prvenstvu. Tretjeuvrščeno ekipo jesenskega dela (zaostanek za Mariborom ob dveh tekmah manj znaša osem točk) najprej čaka prestavljena tekma z Muro, nato pa še 12. februarja večni derbi z Mariborom. Olimpija se bo do takrat poleg Dinama in Osijeka pomerila še z madžarskim Haladasom, češkim Slovackom, celovško Austrio, kateri se je prek kratkim pridružil občasni slovenski reprezentant Rajko Rep, in srbskim drugoligašem Javor Ivanjica.

Maribor

Datum Tekma Strelci za Maribor 15.1. Maribor – Triglav Kranj (Slo/2) 22.1. Maribor – LASK Linz (Avt/1) 25.1. Maribor – Crvena zvezda (Srb/1) 26.1. Maribor – Voždovac (Srb/1) 29.1. Maribor – Levski Sofija (Bol/1) 5.2. Maribor – Celje (Slo/1)

Koper

Datum Tekma Strelci za Koper 8.1. Koper : Opatija (Hrv/2) 0:1 / 16.1. Koper - Dinamo Zagreb (Hrv/1) 22.1. Koper - Dekani (Slo/2)? 23.1. turnir v Dekanih ? 29.1. turnir v Dekanih ? 30.1. turnir v Dekanih ? 5.2. Koper - Primorje (Slo/2)?

Olimpija

Datum Tekma Strelci za Olimpijo 11.1. Olimpija – Dinamo Zagreb (Hrv/1) 15.1. Olimpija – Osijek (Hrv/1) 22.1. Olimpija – Szombathelyi Haladas (Mad/2) 25.1. Olimpija – Slovacko (Češ/1) 29.1. Olimpija – Austria Celovec (Avt/1) 2.2. Olimpija – Javor Ivanjica (Srb/2)

Mura

Datum Tekma Strelci za Muro 12.1. Mura – Kapfenberg (Avt/2) 15.1. Mura – ZTE (Mad/2) 22.1. Mura – Lech Poznan (Pol/1) 26.1. Mura – Čukarički (Srb/1) 30.1. Mura – Slavia Sofija (Bol/1) 4.2. Mura – Sturm Gradec (Avt/1)

Bravo

Datum Tekma Strelci za Bravo 12.1. Bravo – Budafoki (Mad/2) 15.1. Bravo – Rijeka (Hrv/1) 19.1. Bravo – Gorica (Slo/2) 22.1. Bravo – Gorica (Hrv/1) 27.1. Bravo – Wolfsberger AC (Avt/1) 5.2. Bravo – Sturm Gradec (Avt/1)

Domžale

Datum Tekma Strelci za Domžale 12.1. Domžale – Rijeka (Hrv/1) 15.1. Domžale – Budafoki (Mad/2) 19.1. Domžale – Dinamo Zagreb (Hrv/1) 20.1. Domžale – Orijent (Hrv/2) 26.1. ? 28.1. Domžale – Slovacko (Češ/1) 4.2. ? 5.2. ?

Celje

Datum Tekma Strelci za Celje 16.1. Varaždin (Hrv/2) – Celje 22.1. Celje – Krilja Sovetov (Rus/1) 25.1. Celje – Kuban Krasnodar (Rus/2) 28.1. Celje – Torpedo Moskva (Rus/2) 5.2. Maribor (Slo/1) - Celje

Tabor

Datum Tekma Strelci za Tabor 15.1. Tabor – Dekani (Slo/2) 22.1. Osijek (Hrv/1) - Tabor 26.1. Brinje Grosuplje (Slo/3) – Tabor 28.1. Tabor – Austria Celovec (Avt/1) 1.2. Tabor – Primorje (Slo/2) 5.2. Tabor - Gorica (Slo/2)

Aluminij

Datum Tekma Strelci za Aluminij 8.1. Lokomotiva Zagreb (Hrv/1) : Aluminij 4:3 Bizjak, Ploj, Kidrič 14.1. Gorica (Slo/2) - Aluminij

Radomlje