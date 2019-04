Dvomov ni več: vrača se "gasilec" Safet

Zdaj je jasno, pri NK Olimpija so znova poskrbeli za trenersko zamenjavo. Namesto Roberta Pevnika je na vročo ljubljanski klop sedel Safet Hadžić. Predvidoma - do konca sezone.

Kar je v javnosti zaokrožilo že včeraj zvečer takoj po tekmi z Muro v Fazaneriji, kjer je Olimpija remizirala brez zadetkov in zaostanek za vodilnim Mariborom povišala na 12 točk, je danes postalo tudi uradno. Dopoldne sta se v pisarnah državnih in pokalnih prvakov sestala predsednik Milan Mandarić in Robert Pevnik, po tem sestanku pa je postalo dokončno jasno, da je pri Olimpiji prišlo do nove, že pete trenerske menjave v tej sezoni. Kmalu lahko pričakujemo tudi uradno potrditev iz ljubljanskega kluba.

Pevnik, ki je trener Olimpije postal pozimi, po odhodu Avstrijca Zorana Barišića, je tako na njeni klopi zdržal le kak dan več kot tri mesece in postal še šesti bivši Mandarićev trener po Srbih Iliji Stolici, Aleksandru Linti, Zoranu Barišiću in Safetu Hadžiću, ki se spet vrača na klop Ljubljančanov. Tokrat bojda kot trajnostna, in ne samo začasna rešitev. Vodil naj bo že današnji popoldanski trening, ki nogometaše čaka ob 16. uri na štadionu v Spodnji Šiški.

Foto: Vid Ponikvar

Pevnik zdržal le osem tekem

Pevnik je tako zdržal samo osem tekem, v katerih je nanizal štiri zmage, tri remije in en poraz.

Hadžića do konca sezone čaka še osem prvenstvenih tekem in vsaj ena pokalna, verjetno pa kar dve. Po zmagi nad Aluminijem v Kidričevem na prvi tekmi polfinala je Olimpija namreč zelo blizu uvrstitve v finale pokalnega tekmovanja.