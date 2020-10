Vijolice danes v Velenju z osveženo zasedbo

V uvodnem srečanju osmine finala pokalnega tekmovanja v Sloveniji se bosta danes ob 18. uri na stadionu Ob jezeru v Velenju za prvo četrtfinalno vstopnico pomerila Rudar in Maribor. Vse kaj drugega kot zmaga vijolic bi bilo veliko presenečenje. V sredo bo odigranih pet tekem, edini prvoligaški spopad bo na Bonifiki med Koprom in Aluminijem. Mura, ki brani lovoriko, bo na delu v četrtek.

Pokalno tekmovanje, ki je znano po svoji nepredvidljivosti (Beltinci so v uvodnem krogu presenetili Bravo), bo danes vstopilo v osmino finala. Za lovoriko, ki prinaša nastop v Evropi, se poteguje le še 16 klubov. Med njimi je devet prvoligaških, sedem pa se jih dokazuje v drugi ligi.

Camoranesi napovedal rotacije

Bo Rudi Požeg Vancaš, eden izmed junakov visoke zmage Maribora v Novi Gorici, dobil priložnost tudi v Velenju? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvega četrtfinalista bomo dobili že danes, ko se bosta v Velenju pred praznimi tribunami udarila Rudar in Maribor. Knapom po selitvi v drugo ligo ne gre vse po načrtih, zasidrali so se na sredini razpredelnice, v pokalu pa se jim obeta priložnost za velik podvig. Če bi izločili vijolice, bi bilo to veliko presenečenje, sploh po zadnji predstavi Mariborčanov v prvenstvu, ko so s 4:0 v gosteh nadigrali Gorico.

"Po dobri sobotni predstavi je moštvo, razumljivo, dobilo dodatno energijo, toda treba je nadaljevati delo na enak način in z nespremenjeno miselnostjo. Ker smo vstopili v obdobje zaporednih tekem, bomo posegli po nekaterih rotacijah z namenom, da imamo na igrišču ekipo z največ svežine v tem trenutku. Priložnost bodo dobili tudi nekateri igralci, ki niso igrali proti Gorici, vsem pa bo skupna želja, da z dobro predstavo dosežemo želeni rezultat. Zanima nas le napredovanje," sporoča trener Maribora Mauro Camoranesi, ki bo tako poslal v ogenj drugačno zasedbo kot proti vrtnicam. Maribor je z devetimi pokalnimi naslovi slovenski rekorder.

Olimpija pri vročih Brežicah

Žiga Frelih, prvi vratar Olimpije, bo v sredo z zmaji gostoval v Brežicah, nedaleč od Krškega, kjer je pred leti že nabiral izkušnje med vratnicama. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Pokalno tekmovanje bo najbolj pester spored osmine finala ponudilo v sredo, ko bo odigranih pet srečanj. Na Bonifiki se bosta v prvoligaškem spopadu udarila Koper in Aluminij, na preostalih dvobojih pa bodo poskušali drugoligaši izkoristiti prednost domačega igrišča in pripraviti presenečenje. V Brežicah, ki so pod vodstvom Roka Zorka nanizale kar devet zmag, prejšnji teden pa remizirale pri v tej sezoni še neporaženi Krki, bo gostovala Olimpija.

Celjani bodo imeli opravka s Triglavom. V prejšnji sezoni so na gostovanju v Kranju dosegli dve visoki zmagi. Beltinci bodo poskušali po Bravu izločiti še Domžalčane, Tabor, ki v prvi ligi osvaja točke le na domačih tleh, pa se odpravlja k najboljšemu drugoligašu. Pot ga bo ponesla v Radomlje.

V četrtek bo Slovenija priča pokalnemu "rečnemu" derbiju. Drava bo gostila Muro, a ne na Ptuju, ampak v Zavrču. Črno-beli so v prvi ligi nanizali dva poraza, njihova prednost pred zasledovalci se je stopila, v pokalu pa branijo lovoriko, zato želijo v četrtek preskočiti štajersko oviro.

Dvoboj med Nafto in Fužinarjem, ki ga po novem vodi nekdanji slovenski reprezentant Robert Koren, je zaradi večjega števila primerov okužbe z novim koronavirusom pri Lendavčanih preložen. Nogometna zveza Slovenije še ni sporočila novega termina.