Diši po senzaciji, kakršne Slovenija še ni videla

Nogometaši Olimpije, ki so branili pokalno lovoriko, pokal pa osvojili dvakrat zapored, so izpadli v osmini finala. Tako bo prihodnje leto pokalno lovoriko osvojil nekdo drug. Foto: Matic Ritonja/Sportida

V pokalnem tekmovanju je v igri za naslov ostalo le še osem klubov. Kar trije izmed njih so drugoligaši. Lovorika prinaša mamljivo nagrado, preboj v Evropo. Ker sta se že v osmini finala poslovila največja slovenska kluba Maribor in Olimpija, so se povečali apetiti vsem četrtfinalistom. Finale pred finalom predstavljata obračuna med Domžalami in Muro.

Še nikoli, odkar je Slovenija samostojna država, se ni zgodilo, da bi pokal osvojil klub, ki ne igra v prvi ligi. V tej sezoni bi se lahko zgodila zgodovinska senzacija, saj so se med osem najboljših uvrstili kar trije drugoligaši (Koper, Nafta in Radomlje), po ambicijah in moči pa izstopa zlasti Koper, ki je bil v osmini finala usoden za Mariborčane. Ko je le dan po porazu vijolic na Bonifiki ostala praznih rok v pokalu še Olimpija, je pokalno tekmovanje ostalo brez absolutnih favoritov.

Ambiciozni Primorci pri najbolj jekleni obrambi

Aluminij se bo v četrtfinalu udaril s Koprom. Foto: Miloš Vujinović/Sportida V četrtfinalu bosta v nasprotju z uvodnimi krogi odigrani dve tekmi, tako da bodo boji, ki bodo odredili četverico polfinalistov, še izdatni. Uvodno četrtfinalno dejanje bo v Kidričevem, kjer je doma v tej sezoni izjemni Aluminij. Šumari imajo jekleno obrambo, v prvenstvu so postali trn v peti najboljšim, v pokalu pa vidijo elegantno bližnjico do Evrope, ki se je vsekakor ne bi branili.

V četrtfinalu se bodo spopadli s Koprom, ki v zadnjih sezonah uspešno preskakuje ovire in se vrača proti prvi ligi. Kanarčki želijo po Beltincih in Mariboru izločiti še enega predstavnika s severovzhodnega dela Slovenije. Aluminij bo trd oreh, zlasti zato, ker se igrata dve tekmi. To bo velik test za Koper, ki v tej sezoni, tako v prvenstvu kot tudi pokalu, še ni doživel poraza.

Dvoboj v Kidričevem se bo začel ob 17. uri, dve uri pozneje se bosta v Lendavi spopadla Nafta in Rudar. Pred leti sta se redno kosala v prvi ligi, zdaj pa so naftaši že nekaj časa predstavniki drugorazrednega klubskega tekmovanja. Tja bi se lahko kaj kmalu preselili tudi Velenjčani, če ne bodo začeli zbirati točk v prvi ligi. So na zadnjem mestu, še edini brez zmage. Navijače so v dobro voljo spravljali le v pokalu, kjer so bili usodni za oba ljubljanska prvoligaša. In to obakrat v gosteh!

Še zadnja možnost Domžal za Evropo?

Mura je v zadnjih sezonah večkrat prekrižala načrte Domžalam. Foto: Urban Meglič/Sportida Prihodnji teden bosta odigrani še preostali prvi četrtfinalni tekmi. Celje bo poskušalo v knežjem mestu upravičiti vlogo favorita proti Radomljam, ki jih vodi nekdanji as grofov Oskar Drobne, v Domžalah pa bo v četrtfinalnem derbiju gostovala Mura, ki ji gre v nasprotju z rumenimi odlično tudi v prvenstvu. Četa Andreja Razdrha krepko zaostaja za vrhom Prve lige Telekom Slovenije, tako da v pokalu vidi dodatno možnost za pridobitev evropske vozovnice, osnovnega cilja domžalskega kluba v tej sezoni.

Povratne tekme bodo 29. in 30. oktobra. V četrtfinalu tako nastopa pet nekdanjih pokalnih zmagovalcev, svojo krstno lovoriko pa bodo naskakovali Aluminij, Nafta in Radomlje.