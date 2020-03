Po Milaničevem odstopu se je javil tudi Zahović: Tega ne bi komentiral

Maribor je na zadnjih treh krogih osvojil le točko. Po remiju proti Taboru iz Sežane sta sledila poraza proti Celju in Bravu. Ničla proti zadnjemu je bila povod za razhod Milaniča in Maribora, trener je takoj po tekmi stopil do Zahovića in mu povedal, da odhaja.

"Žalostno vidim to. Ponosen sem, da sem podpisal najtrofejnejšega trenerja v zgodovini slovenskega nogometa. Njegova poteza je človeška. Poteza človeka, ki ima družino," je v krajšem intervjuju za Maribor24.si dejal Zlatko Zahović.

Razlogov za slabšo formo ni iskal. Bil je kratek in jedrnat: "Letvica je pri nas visoka in zgodil se je šport. Šport je privedel do tega."

Kdo bo nasledil Milaniča, še ni jasno. Najverjetnejši kandidat je nekdanji trener Aluminija Oliver Bogatinov, ki je zdaj strokovni vodja nogometne šole NK Maribor. "Za zdaj je o novem trenerju še prehitro govoriti,'' pravi Zahović, ki je bil še bolj redkobeseden, ko je beseda nanesla na Viole in njihovo početje na štadionu in ob njem: ''Tega ne bi komentiral."

