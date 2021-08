Po katastrofalnem uvodu razkril, kaj ga najbolj žalosti

Prvoligaški prvak Mura je edini slovenski predstavnik, ki bo jesen preživel tudi na evropskih igriščih, saj bo nastopil v skupinskem delu konferenčne lige. A veliko slabše in res neprepričljivo so slovenski prvaki krenili v novo sezono 1. SNL. Nov udarec so doživeli v tem krogu, ko so kar z 1:4 klonili proti Domžalam. "Dejstvo je, da moramo zbistriti glave, predvsem moramo vrniti tisto željo po dokazovanju," je po tekmi dejal Murin strateg Ante Šimundža, ki je bil vidno nezadovoljen s predstavo svojih varovancev.

Šest tekem in le pet točk je izkupiček Mure v tej sezoni domačega prvenstva. Prekmurci, ki so si v prejšnji sezoni pokorili vso konkurenco, so na šestih dozdajšnjih tekmah zmagali le enkrat, dvakrat so remizirali, kar trikrat pa so ostali brez točk. Na lestvici so na devetem mestu, za njimi je le Aluminij, ki je po sedmih odigranih tekmah pri štirih točkah.

Slaba forma Mure v domačem prvenstvu je novo dno dosegla v nedeljo, ko je v Domžalah izgubila z 1:4. Aktualni prvaki so imeli sicer že v prvi minuti priložnost zadetka, a so zatresli prečko. "Če bi mi zadeli v tisti prvi priložnosti, bi se mogoče tekma odvila drugače. Kar me najbolj žalosti, je to, da smo imeli mi ob polčasu čiste drese. To je zelo jasen kazalnik. Če pogledamo že ves prvi polčas in to, koliko prostora smo jim dali, koliko smo nasprotniku pustili, da je močnejši v dvobojih in podobno, je potem jasno, da ti nogomet tudi v drugem polčasu ne bo dal," je po tekmi razočarano dejal Ante Šimundža.

Mura bo nastopila v skupinskem delu konferenčne lige, kjer bodo njeni nasprotniki Totenham, Vitesse in Rennes. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Manjka energije in želje po dokazovanju

Po zapravljeni priložnosti gostov, je za Domžalčane z bele pike zadel Senijad Ibričić, Mura je nato prek Tomija Horvata izenačila, a sta nato za Domžale zadela še Tilen Klemenčič in dvakrat Arnel Jakupović. Muraši so tako zabeležili najvišji poraz v tej sezoni. "Dejstvo je, da moramo zbistriti glave, predvsem moramo vrniti tisto željo po dokazovanju in tudi tisto energijo, ki nam jo dajo navijači, ki so bili tudi v Domžalah izjemni in si tega niso zaslužili. Hitro bomo morali v delovne obrate, če bomo želeli narediti korak naprej," je prepričan Šimundža.

Luka Bobičanec ima težave s poškodbo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mura je sicer v Domžalah nastopila brez poškodovanih Luke Bobičanca in Nika Lorbka ter kaznovanega Jana Gorenca. "Spet se bom ponovil. Prihajamo do priložnosti, a ne zadenemo. To je postala kar naša stalnica. Verjamem in res upam, da se nam bo čim prej odprlo. Razmere v Domžalah so bile nekoliko specifične, gostitelji so zadevali iz prekinitev, mi smo si priložnosti ustvarjali skozi igro, a nismo zadeli. A bolj kot to me žalosti, da smo v prvem polčasu igrali tako brez energije," je še dejal Murin strateg.

Mura bo že v petek odigrala zaostalo tekmo z Radomljami, po premoru pa bo 11. septembra gostovala pri Olimpiji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mura zdaj za vodilnim Koprom zaostaja že 11 točk, hkrati je tretja najslabša napadalna ekipa lige. Na šestih tekmah so Prekmurci dosegli prav toliko zadetkov, slabši so le Radomlje (4) in Aluminij (2). "Bila je res težka tekma, tudi teren je bil zahteven. Imeli smo svoje položaje, ki pa jih nismo izkoristili. Oni so na našo žalost izkoristili razmere in tudi zabili. To je za nas res neprijetno in precej nenavadno. Ni kaj, že na naslednji tekmi bomo to poskušali popraviti," pa je po tekmi dejal 17-letni Murin nogometaš Tio Cipot.

