Noro, kdo prihaja v Slovenijo!

Izjemno! Če so navijači Mure in ljubitelji nogometa v Sloveniji pred žrebom sramežljivo sanjali o atraktivnih tekmecih v skupinskem delu konferenčne lige, so po plesu kroglic zagotovo poskakovali od navdušenja. Jeseni bodo prišli na svoj račun. V Ljudskem vrtu se bodo namreč predstavili angleški velikan Tottenham, katerega zvezdniška zasedba je vredna neverjetnih 700 milijonov evrov, francoski Rennes in nizozemski Vitesse! Druščina, ki bi na prvi pogled zagotovo spadala vsaj v ligo Europa, če ne še kam višje …

Primerjava tekmecev v skupini konferenčne lige:

Klub Vrednost Najdražji igralci Lovorike Stadion Mura 6,98 Luka Bobičanec (0,7), Amadej Maroša in Jan Gorenc (0,6) 1x slovenski prvak, 2x slovenski pokal Ljudski vrt, 11.671 mest Tottenham 704 Harry Kane (120), Heung min-Son (85), Tanguy N'dombele (50) 2x angleški prvak, 8x angleški pokal, 4x angleški ligaški pokal, 7x angleški superpokal, 1x pokal pokalnih zmagovalcev, 2x pokal Uefa Tottenham Stadium, 62.062 mest Rennes 263,15 Eduardo Camavinga (55), Jeremy Doku (26), Benjamin Bourigeaud (15) 3x francoski pokal, 1x pokal Intertoto Roazhon Park, 29.778 mest Vitesse 39,65 Riechedly Bazoer in Yann Gboho (oba 4,5), Oussama Tannane in Nikolai Frederiksen (oba 4) 1x nizozemski pokal GelreDome, 21.248 mest

Vir: Transfermarkt, vsi zneski so v milijonih evrov

S kom se bo Mura merila to evropsko jesen? Prekmurci so v preteklosti že odigrali nekaj tekem z zvenečimi tekmeci, najbolj je izstopal rimski Lazio. Letos pa bodo imeli opravka še z večjim velikanom. Tottenham namreč spada med evropsko smetano. Leta 2019 je zaigral (in izgubil) v finalu lige prvakov, dovolj o njegovi moči pa sporoča že podatek, da je bil eden izmed 12 ustanoviteljev elitne superlige. Eden izmed ducata največjih!

Kapetan Harry Kane je na Otoku izjemno priljubljen. Foto: Reuters

V prejšnji sezoni si je v Evropi privoščil boleč neuspeh, ko je v osmini finala lige Europa po zmagi nad Dinamom (2:0) v Zagrebu klonil kar z 0:3, vse tri zadetke pa mu je dosegel nekdanji napadalec Celja Mislav Oršić. Ta zaušnica je močno pekla Otočane. Jose Mourinho je kmalu po tej sramoti zapustil vroči stolček, njegovi nekdanji varovanci bodo zelo blizu Hrvaške tudi v tej sezoni, saj jih bo pot kmalu vodila v Maribor.

V Slovenijo prihaja Harry Kane!

Maribor je pred devetimi leti izgubil na gostovanju v Londonu, takrat je Tottenham igral še na znamenitem stadionu White Hart Lane, z 1:3. Foto: Reuters Tottenham je v Sloveniji že gostoval. Dvakrat. Leta 1995 je z ''rezervno'' postavo v pokalu Intertoto premagal velenjski Rudar z 2:1, 17 let pozneje pa je bil v Mariboru in se v skupinskem delu evropske lige z vijolicami razšel brez zmagovalca (1:1). To je bil odmeven uspeh vijolic. Mariborčani so v 42. minuti povedli prek Roberta Berića, a je Islandec Gylfi Sigurdsson, ki je tistega leta spravljal v živce tudi slovensko nogometno reprezentanco in vratarja Samirja Handanovića, v 58. minuti izenačil na končnih 1:1. Že takrat je pri Londončanih branil Francoz Hugo Lloris. Družinski prijatelj Luke in Roka Elsnerja nosi kapetanski trak in poveljuje zasedbi, ki je po oceni Transfermarkta vredna več kot 700 milijonov evrov! Oziroma stokrat več od Mure!

Harry Kane v pogovoru s slovenskim sodnikom Damirjem Skomino med finalom lige prvakov leta 2019 v Madridu. Foto: Guliverimage/Getty Images

V njej kraljuje Harry Kane (120 milijonov evrov), nesojena poletna želja Josepa Guardiole, eden od najboljših napadalcev na svetu, ki so ga letos z angleško reprezentanco od naslova evropskega prvaka delile le malenkosti. V napadu izstopa tudi dobrodušni Južnokorejec Heung-min Son (85 milijonov evrov), kar 15 igralcev pa je vrednih vsaj 20 milijonov evrov. Tudi to pa Tottenhamu ni pomagalo, da bi se v angleškem prvenstvu uvrstil višje od sedmega mesta. Ostala mu je le tolažilna nagrada, nastop v skupinskem delu konferenčne lige, ki si ga je izboril v kvalifikacijah, kjer je novi trener Portugalec Nuno Espirito Santo, prišel je iz Wolverhamptona, izločil rojake, člane kluba Pacos de Ferreira.

Muro čaka torej gostovanje na enem najlepših, najbolj funkcionalnih in najdražjih stadionov na svetu. Objekt Tottenham Hotspur sprejme dobrih 62 tisoč gledalcev, zgrajen je bil leta 2019, stal pa več kot milijardo evrov!

Francoski čudežni deček, vreden 55 milijonov evrov

Eduardo Camavinga pomeni svetlo prihodnost francoskega nogometa. Foto: Reuters Slovenski prvaki bodo imeli jeseni opravka tudi s predstavnikom francoskega nogometa. Rennes je lani dočakal edinstven trenutek v 120-letni zgodovini kluba, ko se je prvič uvrstil v elitno ligo prvakov. Takrat je v skupinskem delu lige prvakov pregorel v preveliki želji. Po odhodu senegalskega vratarja Edouarda Mendyja, ki je pomagal Chelseaju do evropskega naslova in postal najboljši vratar lige prvakov, je na šestih tekmah prejel 11 zadetkov. Osvojil je le eno točko in v druščini Chelseaja, Seville in Krasnodarja zasedel zadnje mesto.

Klub, ki deluje pod okriljem holdinga Groupe Artemis, ta se ukvarja z naložbami v svetu mode, umetnosti, turizma, tehnologije, kajpak pa tudi športa, ni bil še nikoli francoski prvak. Trikrat je osvojil francoski pokalni naslov, Mura pa bo gostovala na stadionu Roazhon Park, ki se lahko pohvali z okrog 30 tisoč sedeži.

Rennes slovi po vzornem delu z mladimi igralci. V njegovi akademiji so se razvili tudi takšni zvezdniki, kot so Ousmane Dembele, Sylvain Wiltord, Yoann Gourcuff in ne nazadnje Eduardo Camavinga. Komaj 18-letni čudežni deček francoskega nogometa, rojen v Angoli, ki je zbral že tri nastope za člansko zasedbo galskih petelinov, je danes vreden kar 55 milijonov evrov. Lani je bil velika želja madridskega Reala, a se prestop ni zgodil.

Rennes je v prejšnji sezoni osvojil šesto mesto v francoskem prvenstvu. Foto: Reuters

Je pa Rennes dokazal moč tudi s tem, ko je pred kratkim od zagrebškega Dinama kupil zveznega igralca Lovra Majerja, zanj pa odštel 12 milijonov evrov. Trener je Francoz Bruno Genesio, ki bo poskušal izboljšati dosežek iz prejšnje sezone, ko je Stade Rennais končal na šestem mestu. Na voljo ima ekipo, vredno 263 milijonov evrov.

Klub, pri katerem je navduševal Matavž

O Vitesseju bi lahko marsikaj lepega povedal občasni slovenski reprezentant Tim Matavž. Foto: Getty Images Vitesse prihaja iz nizozemskega mesta Arnhem. Njegov rumeno-črni dres je v preteklosti zelo uspešno nosil Tim Matavž in z njim nastopal tudi v skupinskem delu evropskega tekmovanja. Vitesse se je v njem nazadnje predstavil v sezoni 2017/18, ko je naletel na močne tekmece, proti rimskemu Laziu pa se je Matavž vpisal tudi med strelce.

Vitesse je klub z ruskimi lastniki, pri katerem kadrovsko politiko usmerjajo Nemci. Glavni trener je Nemec Thomas Letsch, ki je pred tem vodil dunajsko Austrio. Še nikoli niso bili nizozemski prvaki, je pa klub v sezoni 2016/17 osvojil nizozemski pokal. V tej sezoni je v Evropi najprej izločil irski Dundalk (2:2 in 2:1), nato pa v sosedskem obračunu sloviti Anderlecht. V Bruslju je bilo 3:3, v Arnhemu pa 2:1.

Vitesse je nazadnje v skupinskem delu evropskega tekmovanja igral pred štirimi leti. Foto: Reuters

Na papirju je kandidat za tretje mesto v skupini konferenčne lige, saj ima ekipo, vredno slabih 40 milijonov evrov. Igra na stadionu GelreDome, najdražja igralca pa sta Nizozemec Riechedly Bazoer in Francoz Yann Gboho, vredna 4,5 milijona evrov. Skupaj sta torej vredna več kot vsa zasedba Mure.

Ni kaj, slovenske ljubitelje nogometa čaka po zaslugi Mure zelo zanimiva jesen, prepolna druženj z znanimi nogometnimi imeni. Začelo se bo 16. septembra.