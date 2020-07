Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je potegnil črto pod 33. krog Prve Lige Telekom. Branilec Domžal Nikola Vujadinović bo zaradi rdečega kartona in pretekle predkaznovanosti počival kar na treh tekmah, eno manj je prejel član Triglava Marko Gajić, po eno pa člana Olimpije in Aluminija Miral Samardžić in Jure Matjašič.