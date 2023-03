Olimpija poravnala dolg do Sava Miloševića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpija je poravnala obveznosti do nekdanjega srbskega trenerja Sava Miloševića.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Ljubljanska Olimpija, ki zanesljivo vodi v slovenskem nogometnem državnem prvenstvu, je odpravila dolg do nekdanjega trenerja. Kot je poročal Sportklub, so Ljubljančani poravnali obveznosti do srbskega stratega Sava Miloševića.

Milošević je trener Olimpije, takrat je to še vodil Milan Mandarić, postal poleti 2021, a se moral posloviti po 16 tekmah. Ljubljanski klub mu je ostal dolžan 311.000 evrov, njemu v prid je lani odločila že Mednarodna nogometna zveza, letos pa je to potrdilo še športno razsodišče v Lozani (Cas).

Kot so zapisali pri Sportklubu, so iz virov blizu vodstva kluba dobili informacijo, da je ekipa Prve lige Telemach poplačala dolg, ki ga je imela do svojega nekdanjega trenerja. Slednji pa je za omenjeni medij tudi potrdil, da je prejel odpravnino.

Pri Olimpiji sta sicer še vedno nezaključena primerja še dveh trenerjev, in sicer Dina Skenderja in Roberta Prosinečkega. Skender je pri Fifi že dobil tožbo proti Olimpiji, ki naj bi mu izplačala 200.000 evrov. Kot so pojasnili pri Sportklubu, bo tudi v tem primeru odločal še Cas, čeprav je v igri tudi še izvensodni dogovor.

Prosinečki pa še čaka razsodbo Fife, klub in legenda hrvaškega nogometa pa sta tudi v civilnem sodnem sporu, je še navedel Sportklub.

Olimpija je sicer že pred tem rešila dolgove do nekdanjih nogometašev, zaradi česar je sprva dobila kazen Nogometne zveze Slovenije.

