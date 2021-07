Okrepitev v vrstah novega prvoligaša

Med drugim je igral tudi v Romuniji, Bosni in Hercegovini ter na Poljskem. "O nogometnem klubu Radomlje sem od Nermina Bašića slišal same pozitivne stvari. Z njim sva že sodelovala, tako da odločitev ni bila težka. Prepričala me je želja kluba, da si izbori obstanek v prvi ligi in odlični pogoji za delo. Glede na to, da sem med najstarejšimi v slačilnici, je moj cilj, da mlajšim igralcem in celotni ekipi pomagam po svojih najboljših močeh," je ob podpisu pogodbe dejal Rugašević.

Radomljani bodo odprli novo sezono slovenskega DP, in sicer v petek, 16. julija, proti Bravu v gosteh.

