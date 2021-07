NK Maribor pomahal v slovo Hrvatu in Angležu

Mariborčani so zaradi prilagajanja na vremenske razmere v Armeniji, kjer je v teh dneh še bolj vroče kot na sončni strani Alp, odpotovali že danes. V Erevan je pripotovalo 23 izbrancev Simona Rožmana. Za povratni dvoboj uvodnega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo bodo konkurirali Jug, Bergsen, Pridgar, Milec, Martinović, Voloder, Koderman, Vrhovec, Gorenak, Repas, Žugelj, Požeg Vancaš, Vipotnik, Mutavčić, Mitrović, Sikošek, Pihler, Maher, Kronaveter, Alvir, Šturm, Matko in Sirk. Na Štajerskem je tako ostal Andrej Kotnik, se je pa na pot podal hrvaški novinec Marko Alvir.

Šuler: Jug in Bergsen sta naša trenutna naveza

Ažbe Jug ostaja prvi vratar mariborskega kluba. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Športni direktor Marko Šuler še sestavlja igralski kader, s katerim želi Maribor v novi sezoni napadati dvojno slovensko krono. Po novem sta Ljudski vrt zapustila dva igralca, ki po mnenju strokovnega vodstva v tem trenutku ne predstavljata dodane vrednosti ekipi. Maribor zapušča 23-letni hrvaški vratar Ivan Sušak, ki je bil v Mariboru deležen prehude konkurence, zaradi katere ni dočakal veliko priložnosti za nastop.

"Prišli smo do sporazuma in obojestranske odločitve o prekinitvi pogodbe. Ivan si, razumljivo, želi več minut in možnosti za branjenje, klubska filozofija pa je, da pri kadrovanju skušamo omogočati priložnost igralcem iz lastne nogometne šole. Jug in Bergsen sta naša trenutna vratarska naveza, kot naslednji pa je tukaj Samo Pridgar, v katerega verjamemo in ima zaupanje na razvojni poti. Ivanu, ki je v skupnih mesecih z ustreznim odnosom pokazal visoko mero profesionalizma, pa želimo vso srečo v nadaljevanju kariere," je pojasnil športni direktor Maribora, ki je s tem dal vedeti, da vodilni vratarski dvojec v tem trenutku predstavljata Ažbe Jug in Nizozemec Menno Bergsen, eden številnih novincev, ki so prišli v mesto ob Dravi v poletnem prestopnem roku. Jug se je na uvodni tekmi v novi sezoni 2021/22, ko je Maribor doma ugnal armenski Urartu (1:0), zelo izkazal in preprečil, da bi se gostje v Ljudskem vrtu razveselili pozitivnega rezultata.

Šuler o Taylorju: Trenutno ne more pomagati moštvu

Maribor je prejšnji teden v prvem evropskem nastopu v Ljudskem vrtu premagal Urartu z 1:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mariborčanov ne bo okrepil 21-letni angleški branilec Max Taylor. Na zadnji pripravljalni tekmi, ko je "rezervna" postava Maribora ugnala tretjeligaša Bistrico s 5:2, se je vpisal tudi med strelce, a ni prepričal strokovnega vodstva do te mere, da bi mu 15-kratni slovenski prvak ponudil trajnejše sodelovanje.

"Ima kvaliteto, ampak trenutno ne more pomagati moštvu. Max je dobil priložnost, če bi se izkazal kot takojšnja rešitev pri krepitvi obrambne vrste, kar pa zaradi zaostanka v telesni pripravljenosti ni uresničljivo. Tako kot Ivanu se mu zahvaljujemo za prizadevnost in profesionalnost, fant ima kvaliteto, a smo potrebovali igralca, ki bi lahko bil takoj konkurenčen," je o Otočanu, ki se je v mladosti dokazoval pri Manchester Unitedu, kjer pa ni dočakal resnejše priložnosti, spregovoril Šuler.