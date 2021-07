Tavares vstopa v zadnjo sezono v karieri

Brazilec, s polnim imenom Marcos Magno Morales Tavares je član mariborskega kluba že vse od leta 2008 in eden izmed njegovih najprepoznavnejših obrazov. Danes je preko socialnega omrežja Facebook sporočil, da vstopa v svojo zadnjo sezono v karieri, ki jo bo zaključil v vijoličastem dresu.

Tavares je za Maribor na 584 tekmah zabil 209 golov. O zadnjem podaljšanju pogodbe pa je dejal: “Moje srce še hoče, telo pa kliče k počitku. Vstopam v zadnjo sezono v svoji karieri, z NK Maribor sem podpisal zadnjo pogodbo v vlogi igralca. Skupaj z vodstvom kluba smo se odločili, da še ostanem v slačilnici in pri ustvarjanju nove zgodbe pomagam mladim igralcem. Zame bo to izjemno čustvena sezona, saj smo se dogovorili, da ne bi organizirali slovesa pred praznimi tribunami. Po tolikšnih skupnih trenutkih se želim posloviti pred navijači in se vsakomur izmed njih zahvaliti za podporo, ki sem je bil deležen v vijoličastem dresu. Še zmeraj sem motiviran in si želim pomagati na igrišču, kolikor le lahko in to bom tudi dokazal. Vsako minuto, ki jo bom dobil, bom izkoristil, kot bi bila moja zadnja. Rad bi še zadnjič zadel, preden ‘kopačke’ postavim v kot. Želel bi si, da bi se ta posebna, čustvena sezona za zmeraj vtisnila v spomin in verjamem, da se bo končala na način, kot že od nekdaj sanjam.”

Šuler: Pogodba je pripravljena na način, da Marcos ostane v klubu

“Gre za zadnjo kapetanovo pogodbo, ki je pripravljena na način, da se potem preseli v druge vode. Torej z igrišča v pisarne. V pogovorih je prevladala obojestranska želja, da Marcos ostane v klubu tudi v prihodnje in me veseli, da imamo skupno pot. Pripravlja se slovo, kot se za kapetana, kot je Marcos, za legendo kluba z vrha vseh seznamov spodobi. Dobro vemo, kakšen pečat je dal Marcos klubu in kaj je klub naredil za njega. Zato bomo poskrbeli, da se zgodba ne konča, ampak gre naprej v drugačni obliki. Najprej pa ostaja Marcos v slačilnici kot mentor, pomočnik na igrišču, potem bomo poiskali najbolj primeren trenutek za uraden zaključek aktivne zgodbe v vijoličastem in poslovilno tekmo, ki bo dogodek, kot ga, upam, Maribor ob podobni priložnosti ne pomni,” je podaljšanje in utrditev sodelovanja z dolgoletnim kapetanom predstavil športni direktor Marko Šuler.