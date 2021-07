Žugelj s prvencem priskrbel zmago Mariboru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nino Žugelj je zadel za tesno zmago Maribora in prednost pred povratno tekmo.

Nino Žugelj je zadel za tesno zmago Maribora in prednost pred povratno tekmo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometaši Maribora so na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij za evropsko konferenčno ligo doma premagali armenski Urartu z 1:0 (0:0).

Urartu iz armenske prestolnice je doslej enkrat osvojil domače prvenstvo, uspešen je bil v sezoni 2013/2014, trikrat pa pokalno lovoriko (1992, 2007 in 2016). Igrali so na igrišču najbolj trofejnega slovenskega kluba, ki je imel že nekajkrat priložnost dokazovanja tudi v ligi prvakov.

V 14. minuti je Gorenak po kotu v kazenskem prostoru ogrel vratarja Anatolija Avazova, ki je žogo odbil prek prečke v naslednji kot. Tudi štiri minute pozneje je Avazov zaustavil strel Rusija Požega Vancaša z leve strani. V 35. minuti so imeli prvo res nevarno priložnost na tekmi Armenci.

Artur Miranjan je dobil dolgo podajo, izognil se je zanki za prepovedan položaj in se sam znašel na robu kazenskega prostora, kamor je pritekel vratar Ažbe Jug in žogo v slogu izbil v polje še preden bi lahko do nje prišel tekmec. Karen Melkonjan je v 39. minuti po novem protinapadu gostov z roba kazenskega prostora nevarno streljal, ponovno se je izkazal Jug.

V zadnji minuti prvega polčasa je Martin Milec je leve strani pred robom kazenskega prostora izvajal prosti strel, žogo je odbil vratar Avazov. Le pol minute pozneje je Milec lepo podal, Požeg Vancaš je sicer zadel, ampak sodnik je dvignil zastavico za nedovoljen položaj.

Fotogalerija s tekme (foto: Blaž Weindorfer/Sportida)

1 / 28 2 / 28 3 / 28 4 / 28 5 / 28 6 / 28 7 / 28 8 / 28 9 / 28 10 / 28 11 / 28 12 / 28 13 / 28 14 / 28 15 / 28 16 / 28 17 / 28 18 / 28 19 / 28 20 / 28 21 / 28 22 / 28 23 / 28 24 / 28 25 / 28 26 / 28 27 / 28 28 / 28

Požeg Vancaš je v 54. minuti streljal z roba kazenskega prostora, žoga se je odbila od Ganec Annana Mensaha in končala tik ob desni vratnici v kotu. Le dve minuti pozneje je po levi prodrl Požeg Vancaš, podal pred vrata, kjer je v petmetrski prostor pritekel Nino Žugelj za edini zadetek na tekmi.

V 77. minuti je Vipotnik z roba kazenskega prostora streljal tik nad prečko. Ko je že kazalo, da bodo vijoličasti brez pretresov končali tekmo z minimalno prednostjo, pa je Nigerijec Uguchukwu Iwu v sodnikovem podaljšku nevarno streljal, a se je znova izkazal Jug, uspešen pa ni bil niti Rus Oleg Poljakov.

Povratna tekma bo naslednji četrtek v Erevanu ob 18.00.