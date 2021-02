Niso ga mogli več zadrževati: Pridejo trenutki ...

"Težko je izbrati primerne besede ob slovesu. Veliko lepega se je zgodilo, za menoj so čudovita tri leta in pol. Klub, kot je Maribor, si zasluži veliko spoštovanje in ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem v Ljudskem vrtu za odličen odnos, ki smo ga vzpostavili. Navijačem za neprecenljivo podporo. Sodelovanje je bilo v vseh pogledih izjemno, lahko bi se zahvaljeval vsakemu posamezniku do jutri, a ne bi bilo dovolj časa. V nogometu, razumljivo, niso samo veseli trenutki, toda skupaj smo se znali soočiti tudi z manj prijetnimi. Sam pa sem se ves čas trudil pošteno oddelati vse moje obveznosti in prispevati delež k uspehom, ki jih ni manjkalo," je ob slovesu za spletno klubsko stran dejal Jasmin Mešanović, ki se je v Ljudski vrt preselil poleti 2017 iz Zrinjski Mostar. V tem času je za vijolice odigral 135 tekem in dosegel 26 zadetkov.

Športni direktor Oliver Bogatinov je priznal, da Mešanoviću niso mogli več reči ne. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Bogatinov: Nadaljujemo sezono brez dodatnih sprememb

Prestopni rok je že končan, zato ne morejo več pripeljati zamenjave, a pri Mariboru nogometašu ni mogel reči ne. Ustregel je njegovi veliki želji, ki jo je 29-letni napadalec že večkrat izrazil. "Želja Jasmina po odhodu domov je bila izražena že večkrat. Pridejo trenutki, ko tako pozitivno karakternemu fantu kot je Jasmin, ki je dal vedno vse od sebe tako na treningih kot tekmah in ki se je vedno žrtvoval tako ali drugače za ekipo ter NK Maribor težko ne dovoliš odhoda. Prestopni rok v Sloveniji je končan, ne moremo več pripeljati zamenjave, toda v ofenzivnem delu imamo dovolj rešitev znotraj moštva, saj je v zadnjem obdobju Jasmin le trikrat začel tekmo v prvi enajsterici. Prošnji smo ugodili, sklenili dogovor in nadaljujemo sezono brez dodatnih sprememb," je odločitev pojasnil športni direktor Oliver Bogatinov.

Mešanović bo kariero nadaljeval pri Sarajevu, ki je po jesenskem delu prvenstva na prvem mestu z devetimi točkami prednosti.

