Nemanja Jakšić okrepil Bravo

Jakšić je stari znanec slovenskih prvoligaških zelenic, saj se je že leta 2016 preselil k Zavrču. Nato je pet let igral za Aluminij, za katerega je v Prvi ligi zbral 150 nastopov in na zelenici skupno preživel 12.365 minut. V rumeno-modri družini bo nastopal v dresu s številko 18.

"Veseli smo, da smo dobili igralca, kot je Nemanja. Nedvomno ustreza našemu kolektivu, z njim pa smo zapolnili tudi vrzel, ki je nastala po odhodu Davida Brekala," je ob podpisu pogodbe povedal športni direktor Brava Dejan Močnik.

Obrambne vrste NK Bravo je v poletnem prestopnem roku okrepil Nemanja Jakšić. V prestolnico se je kot prosti igralec preselil iz Kidričevega, z NK Bravo pa je podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno leto.



"Zelo sem vesel, da sem prišel v Bravo. Prvi vtisi ob prihodu na novo delovno mesto so super, vsi so me lepo sprejeli. Za prihod sem se odločil, ker klub vidno napreduje, raste iz leta v leto. Prišel sem po korak naprej v svoji karieri in sem pripravljen na trdo delo. Na vsakem treningu bom dal 100 odstotkov, s svojim novim klubom pa si želim čim višje uvrstitve v državnem prvenstvu," pa so bile prve besede 26-letnega bočnega branilca ob prihodu v novo delovno okolje.