Mura naredila nov korak proti Evropi

Nogometaši Mure so proti Gorici prišli do pomembnih treh točk v boju za Evropo, junak zmage je bil z dvema goloma v treh minutah Amadej Maroša. V taboru Gorice je po porazu v Murski Soboti več razlogov za skrbi, saj so izgubili četrtič po vrsti, ostali pa so brez možnosti, da bi do konca prvenstva ujeli osmi Triglav, kar pomeni, da bodo igrali dodatni tekmi za obstanek.

Prvi omembe vreden poskus na tekmi so imeli Goričani, Bede Osuji je v 23. minuti nevarno udaril, Dean Šafarić se je izkazal z obrambo. Pred tem so bili nevarnejši muraši, Žan Karničnik in Tomi Horvat pa sta merila preslabo, tako kot na drugi strani v 24. minuti Andrija Filipović.

Mura je novinka v ligi, a ji gre v tej sezoni odlično. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Po slabe pol ure so domači akcijo začeli na desni strani, Karničnik je podaljšal žogo v srce kazenskega prostora, Amadej Maroša pa jo je potisnil v gol. V Fazaneriji se veselje še ni poleglo, že se je Karničnik izkazal z novo podajo, Maroša pa z novim golom, tokrat je bil pri žogi pred enim od goriških branilcev.

V 40. minuti se je gol Gorice zatresel že tretjič, a so zadetek Niku Lorbku sodniki razveljavili zaradi prepovedanega položaja. V 44. minuti je Kristijan Šipek z razdalje stresel vratnico Mure.

V 55. minuti se je Nino Kouter znašel iz oči v oči z Grego Sorčanom, dvoboj je dobil goriški vratar. V 66. minuti je bil na mestu Sorčan, ki je dobro ubranil strel Klemna Pucka. Domači so še naprej vztrajali pri napadalni igri in iskali še tretji zadetek. V 73. minuti je bil nevaren Luka Bobičanec, dve minuti kasneje pa je na drugi strani igrišča vratnico stresel Etien Velikonja.

Bodo v Fazaneriji že prihodnjo sezono spremljali evropske tekme? Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

V 83. minuti je hitro domačo akcijo zaključil Bobičanec, tretji gol Mure je preprečila vratnica. V 90. minuti so domači kar trikrat po vrsti prišli do zaključnega strela, a so ostali praznih rok. Najprej je branil Sorčan, zatem je odbil eden od branilcev, na koncu pa je žoga končala čez gol.

Globoko v sodniškem dodatku, ko so domači navijači že proslavljali zmago, je piko na i postavil Jon Šporn, ki je kot tretji po vrsti prišel do strela na gol, z nekaj sreče, saj je imel Sorčan zakrit pogled na žogo, pa je zadel za končnih 3:0.

Obe ekipi tekmi 35. kroga čakata v sredo. Mura bo gostovala pri Olimpiji, Gorica bo gostila Aluminij.

Mura : Gorica 3:0 (2:0)

Stadion Fazanerija, sodniki: Žganec, Pospeh in Vojska.



Strelci: 1:0 Maroša (27.), 2:0 Maroša (30.), 3:0 Šporn (90.).



Mura: Šafarič, Bošković (od 86. Laci), Karničnik, Kouter, Pucko, Horvat (od 63. Bobičanec), Lorbek, Maruško, Šporn, Maroša (od 71. Sirk), Šušnjara.

Gorica: Sorčan, Curk (od 69. Hodžić), Celcer, Velikonja, Kolenc, Filipović, Osuji, M. Kavčič (od 46. Tomiček), T. Kavčič, Šipek (od 61. Marinič), Lipušček.



Rumen karton: Osuji.

Mura : Gorica 3:0 (2:0)

Konec tekme! Mura je zasluženo prišla do zmage in pred zadnjima dvema krogoma ostaja na četrtem mestu, ki prinaša Evropo.



VIDEO: gol Jona Šporna:





GOOOL! Tik pred koncem tekme, v 96. minuti, je Mura zadela še tretjič. V polno je meril Jon Šporn.



90. minuta: še ena priložnost za Muro, tokrat jo je zapravil Luka Šušnjara.



VIDEO: vratnica Luke Bobičanca:





83. minuta: nova priložnost za Muro, spet je bil v akciji Luka Bobičanec, tokrat pa je njegovo veselje preprečil okvir goriških vrat.



VIDEO: vratnica Etiena Velikonje:



75. minuta: zdaj pa je bila nevarna Gorica. Etien Velikonja je zadel okvir vrat po strelu znotraj kazenskega prostora.



VIDEO: priložnost Luke Bobičanca:





73. minuta: nova priložnost za Muro, po lepi akciji je do strela z roba kazenskega prostora prišel Luka Bobičanec, a ni meril dovolj natančno.



67. minuta: za nami je polovica igre v drugem polčasu, a za zdaj ne kaže, da bi lahko gostje prišli do preobrata ali vsaj točke. Vse kaže, da se bodo morali sprijazniti z novim porazom, medtem ko bo Mura dosegla novo pomembno zmago.



54. minuta: Mura je imela priložnost, da bi še povišala vodstvo. Pred gol Gorice je prišel Nino Kouter, a se ni izkazal in ni zadel.



Začetek drugega polčasa!



Polčas! Mura na odmor odhaja z lepo prednostjo, ki jo ohranja v dobrem položaju v lovu na Evropo. Nekoliko manj zadovoljni so v Prekmurju predvsem zaradi trenutnega rezultata v Domžalah, kjer Celjani vodijo.



44. minuta: zdaj je bila nevarna Gorica, prečko je po strelu z roba kazenskega prostora zadel Kristjan Šipek.



VIDEO: drugi gol Amadeja Maroše:



GOOOL! Amadej Maroša je v treh minutah zadel še drugič, Mura od 30. minute naprej vodi z 2:0.



VIDEO: prvi gol Amadeja Maroše:





GOOOL! Mura od 27. minute naprej vodi. V polno je meril Amadej Maroša.



Začetek tekme!



V Murski Soboti se bosta udarila Mura, ki se poteguje za Evropo, in Gorica, ki ji trenutno kaže, da se bo morala po koncu sezone podati v dodatne kvalifikacije za obstanek.