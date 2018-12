Še danes, potem pa konec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marijan Pušnik v tej sezoni ne more biti ponosen na rezultate Rudarja proti Mariboru.

Marijan Pušnik v tej sezoni ne more biti ponosen na rezultate Rudarja proti Mariboru. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Jesenski prvak Maribor je v tej sezoni prizadejal velenjskemu Rudarju veliko hudega. Najprej jih je ponižal s 5:0, nato še s 3:0, danes pa jim bo poskušal na štadionu Ob jezeru zadati nov udarec. Trener Marijan Pušnik, ki pozimi načrtuje veliko sprememb v igralskem kadru, drži pesti, da njegovi napadalci ne bodo zapravljali priložnosti, tako kot so jih pred nekaj tedni proti Olimpiji.

Uvodna tekma 19. kroga Prve lige Telekom Slovenije, s katerim bo sklenjeno koledarsko leto 2018, kar se tiče prvoligaškega nogometa v Sloveniji, bo danes ob 16.45 v Velenju. Rudar bo poskušal prvič v tej sezoni resneje zapretiti vodilnemu Mariboru, ki mu je na dveh tekmah zabil kar osem zadetkov.

Sreča v nesreči za knape je, da v vrstah gostov tokrat ne bo kaznovanega Dina Hotića. Slednji je pri obeh visokih zmagah Rudarja izstopal kar s štirimi zadetki. Kateri izmed njegovih soigralcev bo izstopal v petek?

Uspešna jesen, le rezultatov ni bilo

Maribor je v tej sezoni že gostoval v Velenju in 22. avgusta zmagal kar s 5:0. Po dva zadetka sta dosegla Dino Hotić in Luka Zahović. Foto: Žiga Zupan/Sportida ''Maribor ima na vsakem igralnem mestu dva enakovredna posameznika. Želijo osvojiti prvenstvo, mi pa želimo popraviti vtis po slabšem jesenskem delu. Zlasti v rezultatskem smislu. Drugače je bilo kar uspešno, saj smo igrali v Evropi in prodali neke igralce, tako da je klub stabiliziran,'' nam je pred zadnjim srečanjem v tem koledarskem letu povedal trener knapov Marijan Pušnik.

Korošec je v četrtek dopoldan še zadnjič vodil ''pravi'' trening v tem letu. Na njem je dal največji poudarek učinkovitosti v napadu. ''Maribor je najtežji možni tekmec. Igra zelo dobro, mi pa bomo poskušali ustaviti njihove napadalce, si ustvariti priložnosti in jih izkoristiti. Morali bomo biti zelo učinkoviti, saj nam Maribor ne bo dovolil toliko priložnosti, kot smo jih imeli proti preostalim. Denimo proti Olimpiji, ko smo zapravili pet do šest lepih priložnosti,'' se spominja nedavne tekme, na kateri je največ zrelih priložnosti zapravil mladi reprezentant Milan Tučić.

Fantje se zavedajo obletnice kluba

Velenjčani so v zadnjem krogu premagali kranjski Triglav s 3:1. Foto: Urban Urbanc/Sportida Rudar je na zadnjih petih tekmah ujel točkovni ritem, osvojil sedem točk, in zapustil dno razpredelnice. Že dva meseca pa čaka na dvoboj, na katerem bi ohranil mrežo nedotaknjeno. Nazadnje je to dočakal na začetku oktobra proti Krškemu (0:0), v petek pa bo imel opravka z najbolj vročim napadom lige, saj je Maribor dosegel že 52 zadetkov.

Pušnik verjame, da lahko knapi pokvarijo načrte vijolicam. Zlasti zaradi tega, ker v zadnjih krogih niso igrali slabo, še boljše rezultate pa jim je preprečila učinkovitost. V zadnjem nastopu so na krilih preobrata ugnali kranjski Triglav s 3:1, na lestvici pa denimo za tretjim mestom, ki zanesljivo vodi v Evropo, trenutno ga zaseda Aluminij, zaostajajo le devet točk. ''Razmišljamo le o svoji dobri predstavi. Da bi dobro končali jesenski del. Šele potem sledijo analize,'' Pušnik razmišlja le o današnjem srečanju.

Pušnik je pred tremi leti z Olimpijo osvojil jesenski naslov, a nato zapustil vroči stolček, z Rudarjem pa se ne more uvrstiti višje od osmega mesta. Foto: Vid Ponikvar

Pri izboru ekipe ne bo imel težav, saj ni kaznovanih niti poškodovanih igralcev. To je dober znak za tekmo z odmevnim tekmecem. Velenjčani so prejšnji teden proslavili 70. rojstni dan kluba, nato premagali Triglav, zdaj pa imajo priložnost, da jo zagodejo še jesenskim prvakom. ''Fantje imajo čast, moralno vest, da se zavedajo svečane obletnice kluba. Na zadnji tekmi so se proti Triglavu zelo trudili.''

Po tekmi na večerjo, nato zimski premor

V zimskem prestopnem roku bo velenjski klub kar aktiven. Foto: Žiga Zupan/Sportida Knapi bodo odigrali še današnjo tekmo, po njej sledi svečana večerja z upravo, v soboto še regeneracija, potem pa bodo igralci dobili prosto. Prihodnjič se bodo zbrali 10. januarja 2019, v nekoliko drugačni postavi. Pušnik namreč napoveduje, da bo v igralskem kadru kar nekaj sprememb.

''Trije ali štirje igralci bodo odšli, upam pa tudi na kakšno okrepitev. V obrambi in zvezni vrsti bi jih res potrebovali,'' je zaupal božično željo, o kateri bo še bolj zavzeto razmišljal po zadnji tekmi v tem letu. Po dvoboju z jesenskim prvakom Mariborom, ki prihaja v prestolnico lignita po novo zmago.

Spektakel se bo začel ob 16.45.