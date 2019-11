Maribor na težki preizkušnji. Spomin na oktobrsko katastrofo je še živ.

"Takšne tekme so vedno zahtevne, saj premor prekine ritem, tak ali drugačen. Še drugič smo pred reprezentančnim premorom nanizali nekaj zmag, potem pa nas je presekalo. Vemo, kako se je izšlo nazadnje. To je bilo opozorilo, zato bomo tokrat spremenili dosti tega," pred nedeljskim gostovanjem v Kidričevem pravi Darko Milanič, ta je moral v zadnjih dneh trenirati brez nekaterih nogometašev, ki so imeli reprezentančne obveznosti.

Od tistih najpomembnejših sta takšna Luka Zahović in Nemanja Mitrović, ki sta bila z Matjažem Kekom v slovenski reprezentanci, ter Dino Hotić in Kenan Pirić, ki sta se pod vodstvom Roberta Prosinečkega družila z reprezentanti Bosne in Hercegovine.

"Iz reprezentance se vsi vedno vrnejo veseli, a je preskok z reprezentančnih na klubske obveznosti vseskozi problematičen, to sem na svoji koži kot nogometaš občutil tudi sam. Zato bom dobro premislil, kdo od reprezentantov bo igral. Tisti, ki bodo mentalno pripravljeni," je sporočil Milanič, ki je vesel, da njegovi nogometaši nimajo zdravstvenih težav. Razen dolgo časa poškodovanega Denisa Klinarja, ki se je sicer vrnil na treninge, a letos najverjetneje ne bo več igral, so zdravi vsi.

"Nekaj smo trenirali, nekaj smo počivali. Jasno je, da nekega velikega stresa ni bilo. Veliko stvari je, ki smo jih naredili na treningu. Fantje so dobro izkoristili treninge, ki smo jih imeli. Vidim, da so na treningih razpoloženi in polni volje, da zadnje tri tekme, ki so pred nami, odigrajo tako, kot se spodobi," je s pristopom svojih nogometašev zadovoljen trener Maribora.

Vse dozdajšnje prvenstvene Maribora v Kidričevem:

Sezona 2012/13 (9. krog):

Aluminij : Maribor 1:5



Sezona 2012/13 (27. krog):

Aluminij : Maribor 1:2



Sezona 2016/17 (15. krog):

Aluminij : Maribor 0:0



Sezona 2016/17 (33. krog):

Aluminij : Maribor 3:1



Sezona 2017/18 (10. krog):

Aluminij : Maribor 2:3



Sezona 2017/18 (28. krog):

Aluminij : Maribor 0:2



Sezona 2018/19 (3. krog):

Aluminij : Maribor 2:5



Sezona 2018/19 (21. krog):

Aluminij : Maribor 0:1

Naloga ne bo lahka, a cilj je, jasno, zmaga

Prva od treh tekem, ki Mariborčane čaka do odhoda na dolg zimski premor, bo v nedeljo, ko bodo gostovali v Kidričevem. Pri Aluminiju, ki je najlepše presenečenje te sezone Prve lige Telekom Slovenije in še kar vztraja pri vrhu prvenstvene lestvice. Trenutno je na tretjem mestu in ima celo enako število točk kot Maribor.

Darko Milanič bo z Mariborom lovil četrto prvenstveno zmago v nizu in peto zaporedno v Kidričevem. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

"Čaka nas zelo zahtevna tekma, na zahtevnem igrišču. Na to tekmo se pripravljamo že dva tedna. Morali se bomo prilagajati. Tudi zaradi nasprotnika, ki je zelo nevaren. Ne samo iz protinapadov, ampak tudi drugače. Ta tekma je pomembna, tako kot so pomembne vse preostale. Želimo zmagati," je jasen cilj predstavil Milanič, ki z Mariborom na drugem mestu trenutno zaostaja za dve točki za vodilno Olimpijo in bo v Kidričevem lovil četrto prvenstveno zmago v nizu.

Maribor je po hudem spodrsljaju, porazu z 1:4 v Sežani proti Taboru, namreč premagal Celje in Bravo z 1:0, pred odhodom na reprezentančni premor pa navdušil in Domžale sklatil s 4:1. "Dobri rezultati so Aluminiju prinesli veliko vere v to, kar delajo. Vidi se, da se Kidričani po novem vedejo drugače. Ne dogaja se več, da se samo branijo, ampak tudi napadajo, saj so bolj sproščeni in samozavestni," pravi Milanič, ki se je z Aluminijem v tej sezoni že pomeril in ga septembra v 9. prvenstvenem krogu v Ljudskem vrtu premagal z 2:1.

Mariborčani so v Kidričevem nazadnje gostovali v 21. prvenstvenem krogu prejšnje sezone in zmagali z 1:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Maribor želi na odmor s šestimi zmagami v nizu

"Aluminij je že v prejšnji sezoni kazal odlično formo. Zdaj je zaradi kontinuitete dela, večina fantov je namreč že dolgo časa skupaj, še boljši. Fantje niso več tako neizkušeni, kar se pozna. Delajo dobro in so kakovostni. V preteklosti so bili za nas trd oreh. To pomeni, da bodo zdaj, ko jim gre dobro, še boljši," je Milanič naslednjemu nasprotniku namenil še nekaj besed in sporočil, da v Kidričevo odhaja z željo, da Aluminiju zada prvi domači prvenstveni poraz sezone. "To je podatek, ki ga moramo spremeniti. Imamo priložnost, da ga," je še povedal prvi mož strokovnega štaba Maribora, ki ga potem do odhoda na zimski premor čakata še domača tekma s kranjskim Triglavom in za konec gostovanje pri Rudarju v Velenju.

Želja je torej jasna. Tri zmage v zadnjih treh nastopih v letu 2019. Če bo Mariboru uspelo, bo izenačil najboljši niz prvenstvenih zmag v tej sezoni, šest. Toliko so jih Mariborčani povezali med 7. in 12. prvenstvenim krogom, ko so premagovali Bravo, Domžale, Aluminij, Triglav, Rudar in Olimpijo.

Aluminij pred domačimi navijači v sezoni 2019/20:

Aluminij : Triglav 2:1

Aluminij : Rudar 1:1

Aluminij : Olimpija 1:0

Aluminij : Mura 2:0

Aluminij : Tabor 0:0

Aluminij : Bravo 5:1

Aluminij : Domžale 4:2

