Fenomen Aluminija, kot ga še niste poznali #video

Nogometni klub Aluminij je poimenovan po aluminiju, 13. elementu v kemijskem periodnem sistemu in tretji najpogostejši kovini na tem planetu. Aluminij torej na posebni lestvici zaseda tretje mesto, podobno velja za nogometaše iz Kidričevega v Prvi ligi Telekom Slovenije, ki jih v nedeljo čaka veliki derbi z Mariborom. ''Vsekakor smo kompaktna ekipa v pravem pomenu besede aluminij,'' pojasnjuje črnogorski branilec Ilija Martinović, ki v tej sezoni s soigralci para živce napadalcem in sovraži, če kdo primerja uspeh Aluminija z muho enodnevnico.

Aluminij je v svetu največkrat uporabljena kovina, ki ne vsebuje železa. Je pa po drugi strani železna obramba nogometašev Aluminija, o čemer so se v tej sezoni prepričali vsi tekmeci.

''Delujemo kot celota. Toda to, da smo presenečenje, kar vselej pišejo mediji, nikakor ni res,'' je Črnogorec Ilija Martinović, eden od najboljših branilcev Prve lige Telekom Slovenije v tej sezoni, prepričan, da bi si Kidričani zaslužili drugačen status. Pri vrhu lestvice vztrajajo vse od začetka sezone, tu želijo tudi ostati, za nameček pa so se v pokalu prebili med najboljše štiri in se jim odpira pot do prve klubske lovorike.

Trdo delo obrodilo sadove

Kidričani sovražijo izraz Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Aluminij se skoraj vedno uporablja kot zlitina, tudi če je vsebnost Aluminija kar 99-odstotna. V Kidričevem so ustvarili zanimivo nogometno recepturo. ''Zelo pridno in trdo delamo. Šele zdaj lahko rečem, da je trdo delo obrodilo sadove,'' je Martinović pohvalil delovno vnemo soigralcev, brez katere bi Kidričani veliko težje krojili razplet pri najvišjih mestih.

Iskanje prave zlitine moštva je trajalo dolgo, saj je večina igralcev v klubu že dve ali tri leta. ''Vse se je izšlo. Dolgo smo že skupaj. Jaz sem tukaj štiri leta, Ilija Martinović je tri leta, Ivan Kontek pa leto in pol,'' poudarja Nemanja Jakšić, ki v obrambi sodeluje tudi z ''novincem'' Renatom Pantalonom: ''Nekatere poznam že od prej. Proti Konteku sem igral v 2. HNL. Poznam tudi Martinovića. Z njimi se veliko družim tudi zunaj nogometnih igrišč,'' je novinarju Planet TV Tomažu Cudru zaupal hrvaški branilec.

Zadnje začimbe ima v rokah trener

Aluminij želi v nedeljo spraviti državnega prvaka v slabo voljo. Foto: Grega Valančič/Sportida Aluminij ima najboljšo obrambo v prvenstvu. Na 17 tekmah so prejeli 15 zadetkov, fante pa znova in znova motivira, ko slišijo, da so muha enodnevnica. ''Na začetku smo bili presenečenje. Zdaj smo dokazali, da smo kakovostna ekipa. Vse to, kar se piše o nas, nas le še dodatno motivira, da delamo še bolje,'' pojasnjuje Ivan Kontek, zvesti soigralec Martinovića v zadnji vrsti Aluminija.

Trenerske naloge opravlja 51-letni Slobodan Grubor. Na klop Aluminija se je vrnil po letu in pol, vmes sodeloval tudi z Olimpijo, nato pa se vrnil v Kidričevo, kjer je krmilo prevzel od Oliverja Bogatinova, ki je v pretekli sezoni končal jesenski del na tretjem mestu. Tokrat lahko Kidričani rekordno jesen še izboljšajo. Če se bodo držali načela ekipnega duha …

''Zadnje začimbe ima trener Slobodan Grubor. Zelo nas je discipliniral in oblikoval, da smo resnično videti kot aluminij,'' se je Martinović še enkrat navezal na kovino.

Kolektivni duh večji od individualizma

Aluminij za vodilno Olimpijo zaostaja le dve točki. Ilija Martinović po porazu v Ljubljani ni skrival razočaranja nad igro Kidričanov. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida V napadu dani zadetek še ne prinaša zmage, kot tudi zgrešena priložnost še ne prinaša poraza. V obrambi pa je drugače. Tam ni prostora za veliko napako, saj je lahko še istega trenutka usodna in spravi moštvo v težave. ''Obrambni nogometaš mora biti nujno zbran še več kot 90 minut, saj lahko vsaka moja napaka stane ekipo veliko,'' se zaveda Martinović.

V napadu sta letos zablestela novinca Ante Živković in Mihael Klepač, ki sta po odhodih Francesca Tahiraja (Hajduk Split), Roka Kidriča (Olimpija) in Luke Štora (Dynamo Dresden) nova udarna sila. Vsak je dosegel že pet golov. ''Vsak, ki je prišel kot zamenjava, je odigral celo bolje od predhodnika. Malo časa so potrebovali za uigravanje, ker naš kolektivni duh zasenči individualizem,'' je Martinović zaupal glavno vrlino Aluminija, ta je tako dober, da je v tej sezoni doživel le tri poraze. Brez točk je ostal le proti Triglavu, Mariboru in Olimpiji.

Kidričani so pred reprezentančnim premorom kot prvi v tej sezoni osvojili Fazanerijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Padec smo občutili proti Triglavu, kjer si nismo zaslužili zmage. Preprosto ni bil naš dan, ne vem, zakaj. Proti Mariboru smo se držali dobro skoraj do zadnjega, bili smo dostojen tekmec, proti Olimpiji pa smo spet razočarali,'' se je dotaknil vseh porazov. Če bi Aluminij izgubil le enkrat manj, bi bili "šumari" temu primerno višje na lestvici.

Že v nedeljo čaka stebra obrambe s soigralci nova pomembna preizkušnja, saj jih na domači zelenici čaka štajerski derbi proti Mariboru, 15-kratnemu slovenskemu prvaku. Aluminij je nazadnje doma premagal vijolice 14. maja 2017 …