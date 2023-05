Težave za trenerja Maribora, znana usoda Tolića

Po bolečem porazu v finalu pokala, na katerem sta največ prahu dvignili nevsakdanja izvedba kazenskega udarca Marka Tolića in "sporna" sodniška odločitev za najstrožjo kazen, s katero je Olimpija v zadnjih sekundah srečanja zmagala z 2:1, so se Mariborčani preusmerili na prvenstvene izzive.

Do konca sezone jih čakata še dve tekmi, na katerih bodo skušali uresničiti cilj in sezono končati tik za prvakom Olimpijo. Ker pa so trenutno na tretjem mestu in za Celjani zaostajajo eno točko, si do konca sezone ne smejo privoščiti spodrsljajev. Vlogo favorita bodo najprej skušali upravičiti na nedeljskem gostovanju v Sežani, kjer pa trener Damir Krznar ne bo mogel računati na najmočnejšo postavo. Zaradi kartonov in poškodb bo pogrešal vsaj sedem igralcev, seznam manjkajočih pa bi se lahko do konca tedna še razširil.

Milec, Mitrović, Sirk, Božić, Jug, Antolin, Iličić ...

Marko Božić v tej sezoni ne bo več zaigral za Maribor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mariborčani že dolgo niso bili tako oslabljeni, kot bodo na nedeljski tekmi pri Taboru. Zaradi kazni bodo manjkali kapetan Martin Milec, branilec Nemanja Mitrović, strelec edinega zadetka v finalu pokala Slovenije, in Rok Sirk, ki je prejel rdeči karton v stresnih izdihljajih vročega večnega derbija v Celju. Takšen je seznam kaznovanih igralcev.

Še zajetnejši pa je seznam igralcev, ki za gostovanje v Sežani ne pridejo v poštev zaradi zdravstvenih težav. Trener Krznar je tako potrdil, da je Marko Božić zaradi poškodbe mišice (kvadriceps) že končal sezono. Proti Taboru bo pogrešal tudi prvega vratarja Ažbeta Juga, ki bo dvoboj izpustil zaradi poškodbe gležnja, za nastop še vedno ni nared Aljaž Antolin, podobno velja tudi za Josipa Iličića – ta bo prvo sezono v 1. SNL po dobrem desetletju, ki ga je prebil v Italiji, kjer si je ustvaril veličastno kariero, končal brez osvojene lovorike. Kranjčan, ki je manjkal tudi v finalu pokala, še vedno hodi na terapije.

V Sežani ne bo niti Nemanje Mitrovića, strelca edinega zadetka za Maribor v finalu pokala. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kaznovani Tolić ne trenira zaradi težav z mišico

Damir Krznar bo z Mariborom v nedeljo gostoval še zadnjič v tej sezoni. Odpravlja se k najslabšemu klubu 1. SNL. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Kaj pa se dogaja z Markom Tolićem? O tem je več povedal trener Krznar. "Za tekmo v Sežani je vprašljiv tudi Tolić, ki ne trenira zaradi težav z aduktorjem. Če bo nared do nedelje, bo igral. Drugih razlogov za njegovo odsotnost ni. Z moje strani je bil kaznovan za neodgovornost v finalu. Celotno moštvo pa si zaradi poteze posameznika ne zasluži kazni, tako da bo Tolić med kandidati za nastop, če bo pravočasno okreval," je hrvaški strateg, ki je pogodbo z Mariborom nedavno podaljšal do leta 2026, pojasnil, kakšen je status 26-letnega hrvaškega legionarja, o katerem se v zadnjem tednu ne poroča le o Sloveniji, temveč tudi na Hrvaškem.

Po besedah njegovega agenta Andyja Bare, nezadovoljnega s prvimi odzivi športnega direktorja Marka Šulerja na Tolićevo neodgovorno izvajanje "panenke", s katero se ni proslavil v Celju, ne obstaja veliko možnosti, da bi nadaljeval kariero v mestu ob Dravi.

Zagrebški Dinamo ga je Mariboru posodil do konca sezone, Tolić, ki je v tej sezoni prispeval 11 zadetkov in 14 asistenc, s čimer je najboljši podajalec prvenstva, pa je morda že odigral svoje za Maribor. Če bodo zdravstvene ovire prehude in ne bo mogel kandidirati za nastop proti zadnjeuvrščenemu Taboru, mu v tej sezoni ostane le še ena priložnost, da bi stopil na igrišče. Mariborčani bodo v zadnjem krogu 20. maja gostili Bravo.

"Tolić je bil predviden kot izvajalec št. 1, Vipotnik kot št. 2. Ko se zgodi, da je prekršek za enajstmetrovko storjen nad prvim izvajalcem, ta pove, kako se počuti, ali je pripravljen za izvajanje ali ne. Vipotniku nismo želeli nameniti tega bremena, žogo je vmes vzel Kronaveter in na klopi smo se že ukvarjali z naslednjimi navodili. Brniću smo dejali, kje naj čaka na odbitek, da ne uteče prehitro. Po medsebojnem pogovoru pa je Kronaveter predal žogo Toliću, spoštoval se je dogovor. Tolić je dejal, da je pripravljen za udarec, vendar ga je izvedel na neodgovoren način. Šlo je za njegovo preveč samozavestno odločitev in temu primerna je bila tudi kazen," je Damir Krznar pojasnil tudi okoliščine s sobotnega finala pokala Slovenije, ko je sprva nameraval najstrožjo kazen izvesti Rok Kronaveter, nato pa je odgovornost prevzel Marko Tolić in zapravil enajstmetrovko. Foto: Grega Valančič/Sportida