Maribor je razočaral, Bravo je bil bližje zmagi

Izbranci Maura Camoranesija so spomladanski del sezone začeli z dvema remijema. Drugega so vpisali danes, ko so v drugem polčasu izničili prednost Brava, ki je neporažen devet tekem zapovrstjo. Maribor je z remijem ljubljanski Olimpiji ponudil možnost za skok na vrh lestvice, zeleno-beli za to potrebujejo zmago na nedeljski tekmi z Muro.

Mariborčani, ki so pogrešali kaznovanega Roka Kronavetra, so v prvem polčasu prevladovali v posesti žoge, toda prav posebej nevarni pa niso bili. Izjemi sta bila poskusa Rudija Požega Vancaša v sedmi in Aljoše Matka, novega "vijol'čnega bojevnika" v 12. minuti, ki pa prav tako nista posebej ogrozila gostujočega vratarja Igorja Vekića. Na drugi strani je Bravo unovčil svojo edino pravo priložnost, ko je v 21. minuti po podaji Sandija Ogrinca iz kota z desne strani z glavo zadel David Brekalo.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V uvodu drugega polčasa so bili spet nevarni gosti iz Ljubljane, ko je po kotu z desne strani na prvi vratnici z glavo poskusil Milan Tučić, ki je povzročil kar nekaj težav Ažbetu Jugu, a je ta na koncu le ukrotil žogo. V 50. minuti je na drugi stran z volejem iz bližine poskusil Rudi Požeg Vancaš, Vekić pa je dobro reagiral.

V 57. minuti je imel novo veliko priložnost Bravo, ko je Mustafa Nukić prišel pred Juga, toda Mariborov vratar je zgledno opravil svoje delo. Pobudo je nato vse bolj prevzemala domača vrsta, v 67. minuti pa je tudi izenačila. Tudi Štajerci so zadeli po kotu, le da z leve strani. Podal je Žan Kolmanič, z glavo pa zadel Aleks Pihler.

Ta je z glavo poskusil tudi v 83. minuti, a je bil precej manj natančen, tako da je žogo zletela čez gol. V 84. minuti pa je spet zagrozil tudi Bravo, od daleč je sprožil Andraž Kirm, Jug pa se je izkazal. V 89. minuti je bilo še bolj nevarno pred vrati Maribora, saj je pred Juga prišel Tučić, žogo poslal mimo vratarja, a je ta zadela le vratnico, tako da je ostalo pri delitvi točk.

Maribor bo v 22. krogu prihodnjo soboto gostil Celje, Bravo pa Koper.

Maribor : Bravo 1:1 (0:1)

Stadion Ljudski vrt, brez gledalcev, sodniki: Mertik, Skok, Špur.



Strelca: 0:1 Brekalo (21.), 1:1 Pihler (67.).



Maribor: Jug, Felipe Santos, Peričić, Pihler, Kolmanič, Vrhovec, Cretu, Repas, Požeg Vancaš (od 88. Bajde), Mlakar, Matko (od 64. Tavares).

Bravo: Vekić, Španring, Brekalo, Drkušić, Kurtović, Žinko, Ogrinec (od 74. Kirm), Kramarič, Maružin (od 74. Kancilija), Nukić, Tučić (od 90. Križan).



Rumena kartona: Pihler; Kurtović.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! V Ljudskem vrtu nismo videli novega zadetka, tako da sta se ekipi razšli z remijem 1:1, kar je verjetno tudi najbolj pošten rezultat.



VIDEO: vratnica Milana Tučića:





89. minuta: še ena velika priložnost za Bravo. Pred vrata Maribora je sam prišel Milan Tučić in s prefinjenim strelom že premagal Ažbeta Juga, potem pa je veselje Ljubljančanov preprečila vratnica.



VIDEO: priložnost Andraža Kirma:





86. minuta: ni veliko manjkalo, pa bi v Ljudskem vrtu videli evrogol. Rezervist Brava Andraž Kirm je ustrelil od daleč in skoraj zadel. Z izjemno obrambo se je izkazal vratar Ažbe Jug.



80. minuta: Maribor napada, a so to bolj jalovi napadi. Izid na semaforju še vedno 1:1.



VIDEO: gol Aleksa Pihlerja:





GOOOL!!! Izenačenje v Ljudskem vrtu. V 68. minuti je za Maribor po podaji iz kota Žana Kolmaniča z glavo zadel Aleks Pihler.



64. minuta: prva menjava pri Mariboru. Trener Mauro Camoranesi je v igro poslal kapetana Marcosa Tavaresa, na klop pa poklical mladega Aljošo Matka, ki je bil danes kar nekajkrat v priložnosti za gol, a se ni uspel vpisati med strelce.



60. minuta: zdaj se je dogajanje spet preselilo na drugo stran igrišča. V akciji je bil Rudi Požeg Vancaš in prišel do strela, pri katerem pa se ni prav izkazal. Igor Vekić ni imel težav.



VIDEO: priložnost Mustafe Nukića:





58. minuta: kakšna priložnost za Bravo! Iz oči v oči z vratarjem Maribora se je znašel Mustafa Nukić, streljal, a se je Ažbe Jug izkazal s sijajno obrambo.



50. minuta: zdaj pa je bilo vroče na drugi strani. Sijajno priložnost je imel Maribor. Do strela z nekaj metrov je po predložku z desne strani povsem osamljen prišel Rudi Požeg Vancaš, a se je s sijajno obrambo izkazal vratar Brava Igor Vekić.



VIDEO: priložnost Milana Tučića:





48. minuta: priložnost za Bravo, ki bi skoraj prišel do povišanja vodstva. Z glavo je poizkusil strelec hat-tricka v prejšnjem krogu Milan Tučić in dodobra namučil mariborskega vratarja Ažbeta Juga.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Bo Maribor prišel do preobrata? Oba trenerja ob polčasu, zanimivo, nista menjala.



POLČAS! Konec prvega dela igre, po katerem je rezultat na semaforju presenetljiv. Bravo je izkoristil priložnost in prišel do vodstva, potem pa dobro zaprl poti do svojih vrat. Maribor vsaj za zdaj nikakor ne more prebiti trdnega obrambnega zidu gostujoče enajsterice.



31. minuta: spet je bil v priložnosti mladi napadalec Maribora Aljoša Matko, a pred vrati svojega nekdanjega kluba Brava v zelo ugodnem položaju zgrešil žogo.



VIDEO: gol Davida Brekala:





GOOOL!!! Bravo od 21. minute v Ljudskem vrtu vodi z 1:0. Nekdanji up Maribora Sandi Ogrinec je podal iz kota, pred vrati Ažbeta Juga pa zadel David Brekalo in goste popeljal v vodstvo.



VIDEO: priložnost Aljoše Matka:





12. minuta: še ena, tokrat precej lepša priložnost za Aljoša Matka, ki je po visoki podaji pretental obrambo Brava in stekel za hrbet ljubljanskih branilcev, se znašel pred vratarjem nasprotnika, a se pri strelu ni izkazal.



10. minuta: po podaji Alexandruja Cretuja je bil v akciji Aljoša Matko, a je bil na levi vratnici malce prekratek, tako da je priložnost splavala po vodi.



ZAČETEK TEKME! S sredine igrišča so začeli nogometaši Maribora, ki so v prvi letošnji tekmi remizirali v Domžalah, do vsega točke pa so prišli tudi v zadnji tekmi prvega dela, ko so ob koncu lanskega leta remizirali z Aluminijem. Olimpija zaostaja le še za točko, tako da je zmaga za Mariborčane nujna. Bravo je na drugi strani v leto 2021 štartal zelo dobro. Z remijem proti Gorici, potem pa je premagal Tabor.