Olimpija tik pred odhodom v Umag pripeljala novega tujca

Tik pred odhodom na priprave v Umag je Olimpija v svojih vrstah pozdravila novega napadalca. Za prihodnji dve leti in pol je zvestobo zmajem obljubil Hrvat Ivan Prtajin. V slovensko prestolnico se je preselil iz druge švicarske lige, v kateri je v zadnjem letu in pol nosil dres kluba FC Schaffhausen.

V Vrani pri kraju Biograd na Moru rojeni 25-letni hrvaški napadalec se je v slovensko prestolnico preselil iz Švice, kjer je v zadnjem letu in pol nosil dres kluba FC Schaffhausen, ki igra v drugi švicarski ligi. 189 centimetrov visoki nogometaš je v dresu tega odigral 56 tekem, na katerih se je med strelce vpisal 25-krat. Prispeval je tudi sedem podaj.

V prvem delu sezone 2021/22 je na 18 ligaških tekmah v polno meril devetkrat, kar ga ta hip uvršča na drugo mesto lestvice najboljših strelcev drugokakovostne švicarske Challenge League. Preteklo sezono, v kateri je igral pod vodstvom zdajšnjega švicarskega selektorja Murata Yakina, je s 14 zadetki končal kot tretji najboljši strelec druge švicarske lige.

Prtajin je kariero začel pri Primorcu iz Biograda in jo nadaljeval pri zadrskem klubu Arbanasi. Po koncu osnovne šole in selitvi v Zagreb je tam igral za NK Trešnjevka in NK Zagreb, leta 2014 pa postal novi član italijanskega prvoligaša Udineseja. V Vidmu je nastopal za mladinsko ekipo, za katero je na 49 tekmah dosegel 22 golov.

Po vrnitvi domov je igral tudi za Hajduk in Dugopolje, pred odhodom v Švico se je mudil še na Nizozemskem pri klubu Roda JC Kerkrade, bil je tudi član mladinske hrvaške reprezentance.

Kot so še zapisali pri klubu, so se dogovorili za sodelovanje za prihodnji dve leti in pol.