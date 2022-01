Tri mesece po prevzemu NK Olimpija se je oglasil novi predsednik Adam Delius. "Delamo v miru in sledimo jasno začrtani viziji," je povedal v pogovoru za spletno stran kluba. V zadnjem mesecu je kar nekaj igralcev, ki jeseni ni veliko igralo odšlo. "Predvsem temeljita analiza je pokazala, da vsi preprosto niso na ravni, ki jo pričakujemo od nogometašev Olimpije. Zaradi tega smo z določenimi igralci opravili pogovore, in sicer v želji, da bi v prvi vrsti dvignili raven svoje pripravljenosti. Ob tem smo določili datum, po katerem povratka nazaj ni bilo več. Določene posameznike smo soočili z rezultati in jim predlagali, naj si poiščejo nove klube. Vsak slovenski državljan trdo gara za svojo plačo. To pričakujemo tudi od naših nogometašev in vseh ostalih zaposlenih." Še naprej sicer ni jasna usoda oziroma status še jeseni prvega vratarja ekipe Nejca Vidmarja.

Okrepitve prihajajo iz Hrvaške. Foto: Vid Ponikvar Javnost je nekoliko razburilo oziroma razočaral, da so vse dosedanje štiri okrepitve tujci. "Takoj ob prihodu smo sprejeli odločitev, da za začetek Olimpija ne bo kupovala oziroma podpisovala pogodb z nogometaši prvoligaških nasprotnikov. To bi v začetni fazi našega vodenja kluba vodilo le do nezadovoljstva, nemira in slabe volje, kar bi po mojem mnenju vplivalo tudi na športni uspeh. Spoštujemo vse slovenske klube. Z njimi želimo tekmovati na pošten način," je zanimiv odgovor podal Delius.

"Ko bomo dosegli stabilnost, bodo šli v lov za mladimi"

Izpustili so Gala Kureža. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Medtem so klub zapustili nekateri mladi slovenski talenti, nazadnje Gal Kurež. "Ponavljam, za zdaj najprej potrebujemo stabilnost. To pa želimo doseči s kvalitetnimi tujimi nogometaši, ki smo jih dodali kadru, v katerem je tudi veliko domačih fantov. Domačih fantov, na katere resno računamo. Ko bomo dosegli stabilnost, ki jo želimo doseči, bomo šli tudi na lov za mladimi, nadarjenimi slovenskimi nogometaši. Nekateri so že na našem radarju. In ko bodo prišli, jih bomo začeli počasi vključevati v člansko zasedbo. Toda na koncu dneva je Olimpija predvsem klub, v katerem so vrata odprta za vse nogometaše. Ne delamo razlik med njimi, ne ločujemo jih glede na to, kdo od kje prihaja. Vse, kar šteje, je kvaliteta."

Podobno kot predsednik Kopra Ante Guberac pred časov se je tudi Delius obregnil od dejstvo, kako malo slovenskih nogometašev iz prve lige igra v slovenski reprezentanci. "Na zadnjem selektorjevem spisku sta bila le dva takšna, eden je naš kapetan Timi Max Elšnik. Vsi ostali so člani tujih klubov. Toda naš dolgoročni cilj je jasen: vzgojiti kar največ nogometašev, ki bodo lahko igrali za člansko in vse mlajše reprezentančne selekcije Slovenije. To je raven, ki jo želimo doseči v našem klubu."

Dobili ponudbo za talenta iz mladinske šole

Delius trdi, da se v mladinskem pogoju dela dobro in se bo delalo še boljše. Nedavno je vodenje mladinske šole prevzel Jasmin Jerič, predlani pomočnik Dušana Kosiča v šampionski ekipi Celja. Delius je razkril, da je Olimpija nedavno od enega od nemških prvoligašev prejela ponudbo za enega od talentov iz mladinskega pogona. "Hvaležno smo jo zavrnili. V nasprotju z našo filozofijo je, da bi prodajali tako mlade fante, ki so dejansko še otroci. Olimpija je njihov dom in šele ko bo prišel pravi čas, bomo zanje odprli vrata znanim, uglednim evropskim klubom."