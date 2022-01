Domžale podaljšale s Klemenčičem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvoligaš Domžale je v sredo podaljšal pogodbo s Tilnom Klemenčičem. Kot so sporočili iz kluba, bo 26-letni srednji branilec v Domžalah igral do 30. junija 2024. Zdajšnja pogodba bi se mu iztekla konec sezone.

"S klubom sem se zelo hitro dogovoril za nadaljevanje skupne zgodbe in tega sem zelo vesel. V Domžalah sem že kar nekaj časa, kar pomeni le eno. Tukaj se počutim odlično. Od vrnitve po poškodbi kolena mineva natanko leto dni in povedati moram, da ves ta čas ni bilo nikakršnih težav. Nadejam se, da bo tako tudi v prihodnje. Imamo jasen cilj in naredili bomo vse, da ga dosežemo," je med pripravami v Poreču povedal Klemenčič.

Ta je do zdaj v rumenem dresu zbral 140 nastopov v vseh tekmovanjih. Hkrati se je osemkrat vpisal med strelce.