Fifa bo omejila število posoj na mednarodni ravni

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je v sporočilu za javnost danes sporočila, da bo omejila število posojenih igralcev na mednarodni ravni, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V veljavo naj bi stopile že 1. julija letos, so še zapisali pri Fifi. Pravila ne zajemajo posojenih igralcev znotraj države.

Dodali so, da so nova pravila ustvarili z namenom pomagati pri razvoju mladih igralcev, izboljšati tekmovalno ravnovesje in preprečiti kopičenje igralcev v klubih. Spremembe pravil na tem področju je Fifa načrtovala že za 1. julij 2020, a je vmes posegla pandemija novega koronavirusa, piše dpa.

Pod pogojem, da bo izvršni odbor krovne nogometne zveze dokončno odobril pravilnik, bodo med 1. julijem 2022 in 30. junijem 2023 klubi omejeni na največ osem izposojenih ter osem posojenih mednarodnih igralcev. V sezoni 2023/24 bo število padlo na sedem, na šest pa v tekmovalnem obdobju 2024/25.

Pravila ne zajemajo posojenih igralcev znotraj države, je pa Fifa dejala, da morajo državne zveze svoje predpise s Fifinimi uskladiti v treh letih - torej najkasneje do 1. julija 2025.

Spremembe so del širše reforme sistema prestopov, ki jo je leta 2017 sprožila Fifa.

