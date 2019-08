Fant, ki je Roka Kronavetra hitro pahnil v pozabo

Pri Olimpiji so letos poleti ostali brez ključnega akterja vseh lovorik, ki so jih v zadnjih treh letih osvojili, Roka Kronavetra. Zeleni dres s številko 7, ki ga je v Ljubljani nosil Mariborčan, je nasledil Luka Menalo in takoj navdušil. Celo tako zelo, da so navijači slovenskega pokalnega prvaka na izkušenega Štajerca hitro pozabili.

Njuni vlogi v moštvu sicer nista isti, Luka Menalo se precej bolje znajde na krilnih položajih, a številka 7, ki jo je v Stožicah štiri leta nosil Rok Kronaveter in bil ključen mož Olimpije pri dveh prvenstvenih naslovih, z njo pa se v prejšnji sezoni veselil tudi pokalne lovorike, je zdaj na hrbtu nogometaša, ki ima hrvaški in bosanski potni list. Mladi, 22-letni krilni napadalec je stopil v velike čevlje, a pričakovanja navijačev hitro upravičil. Celo več. Verjetno se ne bomo zmotili, če zapišemo, da jih je presegel. Krepko presegel.

V Evropi, kjer je Olimpija odigrala štiri tekme in bila povsem blizu napredovanja v 3. krog kvalifikacij za ligo Europa, je v štirih nastopih zadel dvakrat. V prvenstvu je v petih tekmah zbral dva gola in dve asistenci.

Devet nastopov, od tega sedem od prve minute, štirje goli in dve asistenci. Sijajen izplen s strani Dinama Zagreba v Ljubljano posojenega nogometaša, ki je zablestel predvsem pri zadnjih dveh prvenstvenih zmagah Olimpije proti kranjskemu Triglavu s 4:2 in v nedeljo še v Velenju proti Rudarju s 3:0. Na obeh je prispeval po gol in podajo.

Prispevek Planet TV po novi zmagi Olimpije:

Luka Menalo: Vesel sem, da sem tu

"Vesel sem, da ljudje to opazijo. Vesel sem, da igramo lep nogomet. Držimo posest žoge in nadziramo igro. Mislim, da igramo res lepo," je povedal Menalo po zmagi v Velenju, kjer je Olimpija v okvir vrat Rudarja sprožila kar 13 strelov, zabila tri gole, ob tem dvakrat stresla okvir vrat in zadela še četrtič, a je sodnik gol zaradi prepovedanega položaja razveljavil.

"Mislim, da bi lahko zmagali s še višjo razliko, ampak je vseeno odlično. Pomembno je, da smo osvojili tri točke," je še dodal nogometaš, ki se lahko pohvali tudi z dvema nastopoma v reprezentanci Bosne in Hercegovine. Ko je bil še član bosanskega Širokega brijega, mu je selektor Robert Prosinečki priložnost ponudil na prijateljskih tekmah proti ZDA in Mehiki januarja lani.

"Odlično sem se vklopil v ekipo. Imam takšne soigralce, da to ni bilo težko. Vsi radi igramo nogomet. Smo taktično in tehnično dobro podkovani. Vesel sem, da sem tu," je še povedal o sijajnem začetku svoje ljubljanske nogometne zgodbe.

Z igrami avtorja dveh golov in dveh asistenc na zadnjih dveh tekmah je seveda zadovoljen tudi trener Safet Hadžić. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Safet Hadžić: Mislim, da gre po poti Roka Kronavetra

Menalo ob Anteju Vukušiću, Asmirju Suljiću, Stefanu Saviću in Endriju Cekiciju skrbi za atomski napad Olimpije in je med najbolj zaslužnimi, da gre Ljubljančanom sijajno in so trenutno celo prvi favorit za naslov. V prvih petih prvenstvenih krogih so izgubili samo dve točki, potem ko so z igralcem manj remizirali na večnem derbiju v Mariboru, ki na lestvici za njimi trenutno zaostaja že za sedem točk. Z igro in delom Menala je seveda zadovoljen tudi trener zmajčkov.

"Ima težave z otročjo igrivostjo, drugače pa gre seveda za zelo kakovostnega nogometaša," je o njem povedal Safet Hadžić in nekaj besed namenil tudi primerjavi z nekdanjim najboljšim članom svoje ekipe. "Stopil je v velike čevlje. Upam, da ga bo uspešno nadomestil. Za zdaj vse kaže, da gre po poti Kronavetra," je še povedal trener Ljubljančanov, ki ga že v nedeljo čaka velik prvenstveni izziv.

Tekma proti Aluminiju v Kidričevem, ki bo, kot se je izkazalo zdaj, celo derbi za vrh. Kidričani so namreč najbolj prijetno presenečenje začetka sezone in so z 11 točkami tik pod vrhom, za Olimpijo. Na naslednji prvenstveni tekmi pa bodo zagotovo naredili vse, da jo tudi preskočijo …