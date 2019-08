Dva nova, mlada obraza v Velenju

Pri slovenskem nogometnem prvoligašu Rudarju iz Velenja so predstavili novi okrepitvi. V Velenje sta prišla mlada Nace Koprivnik in Maksim Oluić. Oba sta podpisala dolgoročni pogodbi do leta 2022.

Nace Koprivnik, nekdanji slovenski reprezentant do 16, 17 in 19 let, je v Velenje prišel iz tujine, kjer je bil štiri leta član španskega Real Sociedada, pri katerem nastopa med člani ni dočakal. "Podpis za knape je bil zame že težko pričakovan, zato sem vesel, da smo se dogovorili. Za novo sezono si želim, da se z ekipo dokažemo in dvignemo na lestvici, k čemur bom maksimalno pripomogel," je ob vrnitvi v Slovenijo povedal 20-letni napadalec.

Druga okrepitev Rudarja je nekdanji mladi hrvaški reprezentant, ki je nazadnje igral za Rudeš, bil pa je tudi član zagrebške Lokomotive, Maksim Oluić. "Veseli me, da sem podpisal za Rudar. Za igro sem zelo motiviran in z gotovostjo lahko povem, da bom ob vsaki priložnosti dal vse od sebe," je ob podpisu pogodbe dejal 21-letni branilec.

Rudar, ki je kot prvi slovenski prvoligaš zamenjal trenerja v sezoni 2019/20 (Almirja Sulejmanovića je nadomestil Jani Žilnik), po šestih odigranih tekmah v prvenstvu ob Domžalah edini prvoligaš, ki je še brez zmage. Ob treh porazih in treh remijih je po šestih odigranih krogih na predzadnjem mestu lestvice. V naslednjem krogu bo v Velenju v nedeljo gostil novinca v ligi Tabor iz Sežane.