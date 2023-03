Po Olimpiji je Lendavo osvojila še Rogaška

Nogometaši Rogaške so po pokalnem podvigu, ko so v gosteh izločili Tabor, zmagali še na gostovanju v Lendavi. Zmagoviti zadetek je v 75. minuti prispeval Matic Marcius. Izbranci Oskarja Drobneta so tako zadržali tri točke prednosti pred Aluminijem, ki je na gostovanju ugnal Brinje Grosuplje (2:0). Na tretje mesto se je s petkovo zmago nad Triglavom zavihtela Ilirija.

Vodilni drugoligaški klub Rogaška je v soboto v gosteh premagal Nafto. Tako sta v Lendavi v nekaj dneh zmagala vodilna kluba 1. SNL in 2. SNL. Med tednom je Olimpija izločila Nafto v pokalu (3:1), v soboto pa je bila Rogaška boljša z 1:0. S tem je ohranila prednost pred drugouvrščenim Aluminijem.

Iliriji se po začetku sodelovanja z novimi investitorji, v klub so vstopili nekdanji slovenski teniški as Aljaž Bedene in njegovi poslovni partnerji iz skupine Sport Venture Group, nasmiha najvišja uvrstitev na lestvici. Edini ljubljanski drugoligaš je bil v gosteh boljši od kranjskega Triglava (2:0), od katerega je v tej sezoni zdaj boljši že za 17 točk, je na lestvici vsaj za dva dni skočil na tretje mesto. Ljubljančani imajo v svojih vrstah najboljšega strelca tekmovanja, to je izkušeni Matej Poplatnik, ki je dosegel že 16 golov. Gre za nekdanjega člana Triglava. En gol je dal na tej tekmi, drugega pa je dosegel Dejan Djermanović (z 11-metrovke).

Matej Poplatnik je v 1. SNL v dresu kranjskega Triglava na 83 tekmah dosegel 22 zadetkov. Foto: Vid Ponikvar

V četrtfinalu pokalnega tekmovanja bodo nastopili kar štirje drugoligaški klubi. V boju za lovoriko vztrajajo še Aluminij, Bistrica, Primorje in Rogaška. Žreb četrtfinalnih parov bo v torek na Brdu pri Kranju.

Druga liga, 20. krog:

Petek, 10. marec:

Sobota, 11. marec:

Nedelja, 12. marec:

Lestvica: