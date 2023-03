V Rogaški Slatini po 31 letih diši po prvi ligi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so oživele tudi drugoligaške nogometne zelenice. Jesenski naslov je osvojila Rogaška. V Rogaški Slatini tako po treh desetletjih znova diši po prvi ligi, največji tekmeci v boju za drugoligaški naslov pa bodo Aluminij, ki se želi ekspresno vrniti med elito in bo drevi gostil Velenjčane, novomeška Krka, ki bo danes pričakala Korošce, ter pomlajena Ilirija, ki je v uvodnem letošnjem nastopu v Ljubljani premagala Nafto (2:0), z novim zadetkom pa je nase opozoril prvi strelec tekmovanja Matej Poplatnik.

V drugi ligi nastopa 16 ekip. Kar deset izmed njih se je v preteklosti že potegovalo za prvoligaške točke, med njimi tudi vodilna Rogaška. Obdobja, ko je klub iz Rogaške Slatine nastopal med prvoligaši, se spomnijo le starejši ljubitelji nogometa, saj se je to zgodilo v krstni sezoni 1. SNL samostojne Slovenije (1991/92). Po tej sezoni je Rogaška izpadla, nato pa se ni več vrnila med elito. V tej sezoni, ko ji gre pod vodstvom Oskarja Drobneta imenitno, bi se lahko v mesto, znano po turističnem vrvežu in sproščanju v termalnih vodah, vrnil tudi prvoligaški nogometni utrip.

Če bo Rogaška zadržala prednost pred zasledovalci, se bo po treh desetletjih vrnila med najboljše. Vodstvo kluba je trdno odločeno, da tako mikavne priložnosti ne gre zapraviti, zato je v zimskem prestopnem roku poskrbelo za okrepitve. Ekipo, ki si je v jesenskem delu priigrala štiri točke prednosti pred Aluminijem, so okrepili Nermin Haljeta in Matic Marcius, stara znanca 2. SNL, prišla pa sta tudi mladi Nemec Mike Eberhart in Estonec Nikita Ivanov. Trener Drobne verjame v srečen konec, njegov največji tekmec pa bo ravno Aluminij, ki ga je nazadnje vodil v 1. SNL. Zdaj vodi Kidričane Robert Pevnik.

Danijel Šturm je lani igral z Mariborom evropske tekme, spomladi pa bo skušal Kidričanom pomagati do vrnitve v prvo ligo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V drugi ligi se po novem dokazuje kar nekaj igralcev s prvoligaškimi izkušnjami. Drugouvrščenemu Aluminiju po novem tako pomaga tudi Danijel Šturm, posojeni napadalec Maribora, Fužinarju se je pridružil desni bočni branilec Denis Klinar, iz Kranja se je v Novo mesto preselil vratar Luka Čadež, Krko pa je okrepil tudi Hrvat Josip Majić, ki pri Muri za zdaj ni upravičil pričakovanj in bo na Dolenjskem igral kot posojeni nogometaš črno-belih.

Najboljši strelec druge lige je Matej Poplatnik. Dosegel je 15 zadetkov, nazadnje je bil uspešen v spomladanski uverturi, ko so Ljubljančani s pomlajeno zasedbo v četrtek premagali Nafto z 2:0. Na trenerskem stolčku četrtouvrščenih Šiškarjev sedi Robert Kopčič, ki je nasledil Gorana Stankovića.

