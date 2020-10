Nafta jih je dala kar osem, Nigerijec že pri desetih!

Nogometaši Nafte v tej sezoni ne izstopajo le z dobrimi rezultati, ampak tudi zelo visokimi zmagi. Pred tedni so v Šmartnem ponižali gostitelje z 10:0, v soboto pa so napolnili mrežo Dekanom in dosegli kar osem zadetkov (8:0). Triglav je na krilih posojenega zmaja Harisa Kadrića premagal Krško, Brežice so v festivalu zadetkov spravile v slabo voljo Fužinar, Dob je slavil zmago v Ajdovščini. Krka gosti Bilje, vodilne Radomlje v nedeljo pri Bricih.