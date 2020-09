Kalcer ostaja na vrhu, blizu le še Krka

Bilje so s 5:2 odpravile Beltince, Roltek Dob in Nafta sta se razšla s 4:4, dvoboj zadnjeuvrščenih Jadrana in Drave je dobila slednja z 1:0, Brežice so premagale Primorje z 1:0, Rudar in Triglav pa sta se razšla z 1:1.

Druga liga, 9. krog: Sobota, 26. september:

Kalcer Radomlje : Brda 2:1 (1:0)

Blaić 43., Cerar 73.; J. Bužinel 90. Vitanest Bilje : Beltinci Klima Tratnjek 5:2 (3:1)

Šturm 3., Humar 38., Matić 40./11-m, Matić 55., Breganti 83.; Verunica 43./11-m, 46., Roltek Dob : Nafta 1903 4:4 (2:2)

Petrovič 15., 33., Zenković 52., Markuš 62.; Vinko 31., Paku 42., Ubochioma 74., Oštrek 79. Jadran Dekani : Drava Ptuj 0:1 (0:0)

Rogina 63. Krka : Krško 4:1 (2:1)

Huč 30., Filipčič 45., Parris 63., I. Brekalo 86.; Pamić 14./11-m Brežice 1919 Terme Čatež : Primorje eMundia 1:0 (0:0)

Predanič 67./11-m Rudar Velenje : Triglav Kranj 1:1 (0:1)

Ovsenek 69.; Kadrić 18. Nedelja, 27. september:

16.00 Šmartno 1928 – Fužinar Vzajemci

Lestvica: 1. Kalcer Radomlje 9 tekem – 24 točk

2. Krka 9 - 23

3. Roltek Dob 9 - 19

4. Brežice Terme Čatež 9 - 19

5. Nafta 1903 9 - 18

6. Vitanest Bilje 9 - 16

7. Beltinci Klima Tratnjek 9 - 12

8. Fužinar Vzajemci 8 - 11

9. Rudar Velenje 9 - 11

10. Triglav Kranj 9 - 10

11. Primorje eMundia 9 - 9

12. Krško 9 - 7

13. Šmartno 1928 8 - 7

14. Brda 9 - 6

15. Drava Ptuj 9 - 6

16. Jadran Dekani 9 - 5