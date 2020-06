Napadalec Domžal brez ovinkarjenja: Potrebovali smo šok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V domžalskem taboru je po zmagi v Velenju čutiti veliko olajšanje. Dejan Djuranović je novo poglavje na trenerskem stolčku začel z zmago (3:2), v nedeljo pa se bo spopadel z ranjenim favoritom Olimpijo. Rumena družina verjame v uspeh proti zmajem, ki so padli v rezultatsko krizo, a trener Djuranović tudi opozarja, da je lahko ranjena žival še bolj nevarna.

Kriza Domžal se je vlekla dolgo. Rumeni so pogrešali zmago v koledarskem letu 2020 vse do srede, ko so jo dočakali pri zadnjeuvrščenem Rudarju. Domžalčani lahko v tej sezoni pozabijo na vrhunsko uvrstitev. Po dolgem času si ne bodo priborili nastopa v Evropi. Zdaj je glavna skrb osvojitev vsaj osmega mesta, saj se želijo izogniti nepredvidljivim dodatnim kvalifikacijam za popolnitev mest v 1. SNL. Zato je rumenim po zmagi nad knapi pošteno odleglo.

Djuranović: Ranjena žival je lahko še bolj nevarna

V nedeljo bo skušal na sosedskem obračunu ostati neporažen proti Olimpiji. Foto: Vid Ponikvar ''Pomembno je, da prekinemo črni niz in se skušamo vrniti v pozitivo. Prvi cilj je bil dosežen, zdaj se obračamo k novim izzivom,'' sporoča novopečeni trener Dejan Djuranović, ki z Domžalami sodeluje od leta 2003. Napadalec Matej Podlogar je zadovoljen, da sodeluje z nekdanjim slovenskim reprezentantom, ki se lahko pohvali z bogato kariero. ''Vsaka menjava je šok za ekipo. Potrebovali smo ta šok, da se dvignemo. Dejan nas dobro pozna, vedel je, kaj lahko kdo da,'' je pripomnil Ljubljančan. ''Vsi vemo, da je dober trener,'' dodaja vratar Ajdin Mulalić, ki lahko na nedeljski tekmi proti Olimpiji pričakuje veliko dela.

Nov trenerski obraz bo prisoten tudi pri nedeljskem tekmecu. Olimpijo bo prvič vodil Hrvat Dino Skender. ''Skušali bomo izkoristiti vse njihove slabosti, njihov slab trenutek, a ranjena žival je lahko še bolj nevarna,'' opozarja Djuranović, ki je pred davnimi leti z Olimpijo osvajal prvenstva, skupno pa je z zmaji, Mariborom in Domžalami kot igralec postal prvak kar desetkrat.

Vratar Ajdin Mulalić bi imel lahko v nedeljo veliko dela. Foto: Grega Valančič/Sportida

V dvoboju osmouvrščenega in vodilnega prvoligaša je vloga favorita namenjena gostom iz Ljubljane, a se Domžalčani s tem ne obremenjujejo. ''Ni važno, kdo je kje na lestvici. V vsakem krogu se zgodi neko presenečenje,'' je Podlogar namignil, da bi lahko rumeni v nedeljo prekrižali načrte zmajem, favoritu za naslov prvaka.

Neposredni prenos dogajanja v Domžalah se bo začel v nedeljo na Planet TV že ob 17.45.