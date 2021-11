Dobra in slaba novica iz tabora Radomelj

Nogometaši Radomelj so na zadnji tekmi pred reprezentančnim premorom v petek prekrižali načrte Celjanom (3:2), se jim maščevali za izpad v pokalu, izenačili prvoligaški točkovni rekord in pozdravili prvo "domačo" zmago v tej sezoni. Po uspešni predstavi, ki jo je zaznamoval redko viden evrogol Gedeona Guzine, je za dodatno dobro voljo v vrstah mlinarjev poskrbel prihod vratarja Emila Velića, za slabšo pa je na sredinem treningu poskrbela poškodba Jake Ihbeisheha, ki ga čaka operacija čeljusti.

Radomljani v prvi ligi nastopajo tretjič. Ko so se prvič družili s slovensko klubsko elito, so v sezoni 2014/15 osvojili 16 točk, zaostali za tekmeci in se ekspresno vrnili v drugo ligo. Podobno se jim je godilo v sezoni 2016/17, ko so še težje zbirali prvoligaške točke. Zbrali so jih le 13, v celotni sezoni zmagali le enkrat in ponovno izpadli v drugo ligo. V tej sezoni, ko morajo Radomljani domače tekme zaradi neustreznosti svojega stadiona znova igrati pri sosedih v Domžalah, stvari potekajo bistveno drugače.

Radomlje so v tej sezoni zmagale že štirikrat, od tega kar trikrat v gosteh. Foto: Grega Valančič/Sportida

Radomljani niso več z naskokom najslabši prvoligaški klub. Zagodli so jo že mnogo favoritom, najbolj znamenito zmago dočakali v Stožicah nad Olimpijo (3:2), z enakim rezultatom pa so v petek premagali še Celjane (3:2). To je bila prva "domača" zmaga v tej sezoni, na lestvici jim v hrbet gleda Aluminij, zaostanek za sedmouvrščenimi Domžalami pa znaša le eno točko, kar zagotavlja še kako zanimivo nadaljevanje sezone. Radomljani so že izenačili prvoligaški točkovni rekord. Po 16 krogih imajo že 16 točk. Toliko kot v "rekordni" sezoni 2014/15 skupaj!

Velić: Obstanek ne bo vprašljiv

Strokovno vodstvo Radomelj bo lahko v nadaljevanju sezone računalo še na večjo konkurenco na igralnem položaju vratarja. Foto: Grega Valančič/Sportida Kako resne so želje, da bi uresničili cilj in si prvič zagotovili obstanek med najboljšimi, dokazuje tudi prihod nove okrepitve. V reprezentančnem premoru se jim je pridružil Emil Velić, ki prinaša bogate izkušnje iz tujine. "Igralci so me dobro sprejeli, tukaj se res dobro počutim. To, da mi je klub priskočil na pomoč, je tudi glavni razlog, zakaj sem se odločil za Radomlje," se je 26-letni čuvaj mreže, ki je v zadnjih treh sezonah branil za bosanski klub Mladost Doboj Kakanj, zahvalil vodstvu Radomelj, da so mu v obdobju, ko je bil brez kluba, omogočili treninge.

"Glede na dozdajšnje tekme sem prepričan, da bomo še osvajali točke in da obstanek v ligi sploh ne bo vprašljiv. Pričakujem trd boj za moje mesto v golu, saj je konkurenca zelo huda. S trdim delom na treningu se bom boril za svoje priložnosti v golu," je napovedal, kako bo skušal trenerja Roka Hanžiča prepričati, da mu da priložnost. V tej sezoni sta med vratnicami Radomelj dobila priložnost 21-letni Hrvat David Šugić (devet nastopov) in sedem let starejši Slovenec Darko Marjanović (sedem nastopov).