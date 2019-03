Darko Milanič se je vzdržal komentarja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred štajerskim derbijem med Mariborom in Celjem

Maribor in Olimpija boj za prvaka prve lige Telekom Slovenije nadaljujeta oslabljena. Štajerci so po večnem derbiju zaradi poškodbe ostali brez Jasmina Mešanovića, Ljubljančani pa brez Matica Črnica . Obe ekipi v soboto čaka lokalni derbi: Maribor doma gosti Celje, Olimpija odhaja v Domžale. V Ljudskem vrtu so odločeni, da prikažejo najboljšo igro to pomlad.

Mariborčani so zadovoljni s prednostjo 10 točk pred Olimpijo, a to ne pomeni sproščenega nadaljevanja prvenstva. "Ni razloga za nobeno spanje. Želimo biti uspešni, želimo zmagovati. Smo na zelo dobro poti, to je jasno. Vendar se moramo iz tekme v tekmo dokazovati," je dejal trener Maribor Darko Milanič.

Spomladi še niso tako vrhunski kot jeseni. Na štirih tekmah so osvojili osem točk, a zabili le štirikrat. "V nogometu ni vsakič idealno. Na tekmi je treba zmagati. Ali je to z 1:0 ali pa z visokim rezultatom. Če zmaguješ, tudi ko nisi več tako dober, kot si bil, pomeni, da si res prava ekipa in se vidi značaj," je o malce slabši strelski formi povedal vezist Maribora Dino Hotić.

Reprezentančni premor je prišel v pravem času

Darko Milanič in izbranci med reprezentančnim odmorom niso počivali. Foto: Vid Ponikvar V času reprezentančnega premora pri Mariboru niso počivali. "Osredotočili smo se na to, da bi tistim fantom, ki imajo malce manj treninga, dali te minute treninga. Tiste, ki so veliko igrali, pa razbremenili stresa tekmovanja," je poudaril Milanič.

Ta se nadeja, da bo v nadaljevanju steklo tudi Hotiću, ki jeseni blestel. Dosegel je kar osem zadetkov. Tudi poškodba je že preteklost: "Bolečin v stopalu nima več in to bo gotovo pripeljalo do tega, da bo odigral super do konca."

"Pomembna je ekipa"

"Pravzaprav ni pomembno, kdo bo zadel. Pomembna je ekipa. Ko bo prišel tudi moj gol, bom izjemno vesel," je Hotić priznal, da tresenje mreže že zelo pogreša.

Dino Hotić je po dolgem suspenzu opravil vrhunske priprave v Turčiji, nato pa ga je zaustavila poškodba. Zdaj se počasi vrača v dobro formo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Milaniča smo prosili še za komentar besed predsednika nogometne zveze Radenka Mijatovića, ki je v oddaji Goool dejal, da Maribor brez argumentov vrši pritisk na sodnike. Ta je v angleščini le odvrnil: "Brez komentarja."

