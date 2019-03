Nekdanji up slovenskega nogometa v Domžalah začenja znova #video

"Vsako prvenstvo je res težko, veliko sem se naučil, ker sem šel v tujino že zelo mlad. Potem ves čas napreduješ, si nabiraš izkušnje in potem se to zagotovo opazi tudi na igrišču," meni napadalec Domžal Dejan Lazarević.

Tudi sam je dobro vedel, da bo potreboval nekaj več časa, da pride v pravi delovni ritem. Za Domžale je odigral zadnjih osem prvenstvenih tekem, tako da mu je trener Simon Rožman spomladi že namenjal nekaj več pozornosti. "Ko sem prišel v Domžale, nisem bil v najboljšem pogonu, preostali igralci pa so bili dobro pripravljeni. Takoj, ko sem prišel, sem se pogovoril s trenerjem, ki je dejal, da mu je najpomembnejši drugi del sezone, ko bodo za mano tudi zimske priprave. Na pripravah sem še bolj spoznal ekipo, zelo hitro sem se navadil na slog igre," pripoveduje Lazarević.

Dejan Lazarević je jeseni prestopil v Domžale. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Sam najbolje ve, da je njegova služba doseganje golov in ustvarjanje priložnosti. Letos je zbral le gol in podajo, njegove ambicije so višje, kajti z boljšimi predstavami bo prišla tudi večja minutaža. "Trener je zelo odprt, res se pogovarja z igralci in pove tako, kot je. To je za vsakega igralca zelo pomembno in mislim, da smo z njim vsi napredovali. Tako moramo tudi nadaljevati, poslušati moramo njega in res bomo lahko naredili veliko," je prepričan 29-letni Ljubljančan.

Vpoklican v B-reprezentanco

Dejan Lazarević je v Španiji zaigral za slovensko B-reprezentanco. Foto: Vid Ponikvar Dejstvo je, da je bil nekoč velik up slovenskega nogometa, od katerega so veliko pričakovali tudi selektorji. Matjaž Kek v svojem prvem mandatu sicer še ne, ga pa je Kek zato poklical na priprave na tekmo s Kitajsko v Španiji, kjer mu je družbo delalo še pet članov Domžal. "Za vsakega igralca in njegovo samozavest je to dobro. Vpoklic v reprezentanco je čast za vsakega igralca. Nogometaši vedo, kaj je treba dati od sebe, ko zastopaš svojo državo. Zagotovo je bila to za nas lepa priložnost, sploh, ker smo bili vsi vpoklicani iz prve slovenske lige, kar pomeni, da se dela dobro. To je bila za nas dodatna nagrada," meni Lazarević.

Cilji v Domžalah so že dolgo jasni. To so mesta na lestvici, ki vodijo v nogometno Evropo. Ravno širši izbor dobro razpoloženih igralcev bo že aprila na tej poti igral ključno vlogo, kajti prvenstvene tekme se bodo igrale dvakrat tedensko. "Ko bo na sporedu toliko tekem, bo treba dobro razporediti minute. Zelo težko je, če igraš vse tekme. Treba je delati z glavo in ohranjati čim boljšo formo. Na vsaki tekmi potrebuješ vsakega igralca," je prepričan Lazarević.

Prvoligaški premor je morda prišel v pravem času, saj tretjeuvrščeno ekipo Domžal v soboto čaka derbi ljubljanske kotline z drugouvrščeno Olimpijo.

Preberite še: