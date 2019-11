Slovenec, ki piše zgodovino v Aziji, čuti razliko #video

Bravo je zelo mlad klub. Ustanovljen je bil leta 2006, članska zasedba pa je začela nastopati šele leta 2013. Ravno takrat, ko je bil Maribor nesporni gospodar slovenskih zelenic. Kraljeval je in osvajal lovorike kot po tekočem traku, šele v zadnjih letih pa je v Mandarićevi Olimpiji dobil dostojnega tekmeca, ki je vijolicam dvakrat preprečil osvajanje državnega naslova.

Zmaji ''nagajajo'' Mariboru tudi v tej sezoni. Pred 16. krogom imajo pet točk prednosti, zato si Maribor na gostovanju pri Bravu ne sme privoščiti spodrsljaja. Zlasti zaradi tega, ker mladi ljubljanski klub ni v najboljši formi. Na zadnjih šestih tekmah je osvojil le dve točki. Manj jih je osvojil le velenjski Rudar.

S pritiskom se ne obremnjuje

Dejan Grabić želi spraviti igralce na realna tla. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Postavljamo se na realna tla, da smo deseti klub po kvaliteti. To pa ne pomeni, da so naši igralci slabši od Taborjevih ali ostalih. Kot klub imamo izhodišče deseto mesto in napadamo vsa višja mesta,'' izpostavlja trener Dejan Grabić, ki bi ga lahko že krajši niz pozitivnih rezultatov po lestvici dvignil na višja mesta. Razlika med Bravom in denimo šestouvrščenim Taborjem namreč ni velika. Znaša zgolj tri točke.

''Pritisk obstanka bo prisoten čez vso sezono, a ga ne čutimo, niti se z njim obremenjujemo,'' priznava Jaka Ihbeisheh, reprezentant Palestine in edini Slovenec, ki je kdajkoli zaigral in dosegel zadetek na azijskem prvenstvu. Z Bravom je v prejšnji sezoni postal drugoligaški prvak, v tej sezoni, ko mladi ljubljanski klub prvič v zgodovini nastopa med najboljšimi, pa je bližje dnu kot vrhu lestvice.

Bravo je nazadnje ostal praznih rok v Domžalah. Foto: Grega Valančič/Sportida

''V drugi ligi si zmagal, prišel na trening vesel in samo nadaljeval. Prišel si v ritem, samozavest je bila na visoki ravni. V prvi ligi pa samozavest malce niha. Ko eno tekmo zmagaš, pomisliš, da si res dober, potem te pa naslednji teden nekdo že spusti na realna tla,'' ponazarja 33-letni Ihbeisheh, ki ima ogromne izkušnje z nastopi v prvi ligi (Interblock, Primorje, Domžale, Rudar, Krka, Bravo) razliko med to in prejšnjo sezono.

Moralo bi biti lažje

Jaka Ihbeisheh je v 1. SNL odigral že 157 tekem. Foto: Planet TV Danes se bosta na stadionu v Spodnji Šiški udarila prvaka. Prvaka prve in druge lige. V 7. krogu sta se pomerila v Ljudskem vrtu, Maribor pa je bil precej boljši in zmagal s 4:0. Kako bo danes? ''Po eni strani moraš uživati, po drugi strani pa nimaš nič za izgubiti. Igramo vendarle proti prvaku. Moralo bi biti lažje,'' verjame Ihbeisheh v scenarij, da bi Bravo pokvaril načrte Mariboru, absolutnemu favoritu, in ostal neporažen.

