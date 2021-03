Branilec Maribora odhaja v ZDA: Čas je za nov korak

"Ponosen sem in srečen, da je pot, ki jo klub pelje, prava. Da fantom ob dobrem delu uspeva narediti korak naprej. Ko si igralec s svojimi igrami v klubu zasluži prestop, gre za obojestransko zadovoljstvo. To sicer zdaj za nas pomeni, da bomo morali iskati nadomestilo, toda hkrati pa dokaz, da se dela dobro in da imamo dobre temelje. Žanu želimo vso srečo v nadaljevanju kariere, naš namen pa je, da ob dobri organizaciji dela zastavimo nadaljnjo uspešno moštveno rezultatsko in razvojno pot posameznikov. Ob tem pa vsi skupaj pomagamo še kateremu izmed fantov do novih prestopov. Ta primer je nazoren dokaz, da smo zanimivi za trg," je ob potrditvi prestopa poudaril športni direktor Marko Šuler.

V Maribor je prišel pred sedmimi leti iz Veržeja. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

"Po sedmih letih v vijoličastem dresu je prišla res zanimiva priložnost za odhod. Hvaležen sem klubu za zaupanje, hkrati pa vesel, da lahko naredim naslednji, velik korak na razvojni poti. Pozanimal sem se o ligi, o vsem, kar me čaka. Bo nekaj novega, čaka me drugačna izkušnja, kot smo je vajeni v evropskem nogometu, a verjamem, da MLS pomeni zame dober izziv. Odkar sem začel redno igrati, je kar hitro prišla ponudba, ki pa je ni mogoče zavrniti. Čas gre hitro, to obdobje od U15 do članov je hitro minilo in zdaj je čas za nov korak. Pripravljen sem na nov izziv," je ob odhodu povedal še Žan Kolmanič.

Levi bočni branilec, ki ravno danes praznuje 21. rojstni dan, se je v Ljudski vrt iz Veržeja preselil pred sedmimi leti. Zgodba v vijoličastem dresu se je torej začela v spomladanskem delu sezone 2013/14, pri selekciji U15. V nogometni šoli NK Maribor je odigral 117 prvenstvenih tekem in zabil 31 golov.

V poletnih pripravah pred začetkom sezone 2017/18 se je pridružil članom, kjer je do danes zbral 45 tekem in šestkrat s podajo sodeloval pri zadetku mariborske ekipe.

