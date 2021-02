Prvaki želijo pokvariti jubilej NK Aluminij

Danes se bosta ob 15. uri v Kidričevem za prvenstvene točke udarila Aluminij in Celje. Štajerska tekmeca bi se morala pomeriti že prejšnji teden, a je dvoboj 20. kroga Prve lige Telekom Slovenije odpadel zaradi zasneženega igrišča. Branilci naslova, ki iščejo pot do prve zmage pod vodstvom Jirija Jarošika, takrat niso skrivali slabe volje zaradi pozne odločitve, gostiteljem pa očitali slabo organizacijo. Kidričani bodo danes odigrali jubilejno 200. tekmo v prvi ligi.

Aluminij – Celje /15.00/

Večina prvoligaških klubov med tednom počiva. Izjemi sta le Aluminij in Celje, kluba iz Štajerske, ki sta soseda v spodnji polovici razpredelnice, loči pa ju sedem točk. Kidričani želijo nadaljevati osvajanje točk, saj se jim je Gorica po nedavni zmagi nad Koprom približala na dve točki zaostanka.

Branilci naslova pa bodo vse prej kot lahek plen, saj imajo svoje ambiciozne načrte tudi Celjani. Pod vodstvom novega trenerja Jirija Jarošika želijo čim prej ujeti zmagoviti niz, s katerim bi se pridružili boju za Evropo. Začeli so manj spodbudno, z domačim porazom proti Domžalam (0:2), Aluminij pa je na drugi strani v letošnji krstni izvedbi na gostovanju v Sežani pustil boljši vtis in namučil Tabor (1:1). Mladi branilec Gašper Pečnik se je podpisal pod strelski prvenec v 1. SNL.

Zadetek Gašperja Pečnika v Sežani:

Trener Kidričanov Oskar Drobne bo tako lovil prvo zmago, odkar je prevzel "šumare". Zaradi kazni bo pogrešal Tilna Pečnika in Roka Pršo, vprašanje je, ali bodo že pripravljeni tudi nekateri igralci, ki so manjkali v uvodu spomladanskega dela zaradi nedavne okužbe z novim koronavirusom, a je strateg Aluminija vseeno optimist. "Veseli dejstvo, da smo v nedeljo dobro izgledali v Sežani. Zmanjkalo nam je nekaj športne sreče in upam, da se nam to vrne proti Celju," vstopa v dvoboj s ciljem, da Aluminij pozdravi prvo letošnjo zmago in na lestvici uide Gorici.

Aluminij v tej sezoni še ni zatresel celjske mreže. Jeseni je doma remiziral (0:0), v knežjem mestu pa doživel ponižanje (0:4). "Vemo, kaj so dobre in slabe lastnost Celja. Dobre bomo poskušali čim bolj izničiti, slabe pa izkoristiti v naš prid," po analizi tekmeca sporoča branilec Aluminija Aljaž Ploj, ki bo danes s soigralci praznoval jubilej, saj bo to okrogla 200. tekma Kidričanov v slovenskem prvenstvu.

Matjašič si želi, da bi se ponovilo pravilo bivšega

Jure Matjašič je pred celjskim nosil prav dres NK Aluminij. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Pri branilcih naslova bo zaradi kartonov manjkal najboljši strelec Filip Dangubić, tako da se bo odprla priložnost za katerega izmed številnih zimskih novincev, ki kandidirajo za igro v napadu.

V Kidričevem se bo prvič kot nogometaš Celja predstavil Jure Matjašič. Nekdanji slovenski reprezentant ima pred dvobojem s klubom, katerega dres je nosil v jesenskem delu, veliko željo. "Upam, da se bo ponovilo pravilo bivšega. Vedno je nekaj posebnega igrati proti bivšim ekipam. Trenutno sem član Celja in za ta grb bom vedno dal vse od sebe, ne glede na to, kdo je na drugi strani,'' sporoča 28-letni krilni napadalec.

Celjani so se tako pred polovico leta veselili državnega naslova, zdaj pa so na lestvici na skromnem osmem mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Celjani bi se z zmago na lestvici povzpeli na sedmo mesto in prehiteli Tabor, hkrati pa se priključili boju za Evropo, saj bi za četrtouvrščenim Koprom zaostajali le štiri točke. Če pa bi Celjani vpisali nov poraz, bi se z novim neuspehom znašli v nezavidljivem položaju, saj bi se jim Aluminij približal na -4, to pa za rumeno-modre, ki jih konec tedna čaka veliki štajerski derbi z "ranjenim" Mariborom, ne bi bil nič kaj prijeten podatek. Kidričane na drugi strani v naslednjem krogu v nedeljo čaka domača tekma z vodilno Olimpijo.

Dvoboj v Kidričevem bo mogoče spremljati v živo od 15. uri na Planet 2.

Prva liga Telekom Slovenije, 20. krog (zaostala tekma): 15.00 Aluminij – Celje