Vodilna Gorica napolnila gol Beltincev, burja in dež prekinila tekmo med Primorjem in Triglavom

V 24. krogu druge nogometne lige bi morali v soboto pospremiti štiri tekme, a sta se končali le dve. Vodilna Gorica je s štirimi zadetki v drugem polčasu odpihnila Beltince, Krka pa je z avtogolom nogometaša Rogaške slavila z 2:1. Tekma med Primorjem in Triglavom je bila v 65. minuti zaradi burje in dežja prekinjena, obračun med Dekani in Ilirijo pa so preložili. Dogajanje se je začelo v petek, ko je tretjeuvrščena Nafta gostila Fužinarja in ga premagala s 4:1.