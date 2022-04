Gorica ušla Triglavu na +6, Rogaška igrala v dresih vrtnic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Gorice še naprej zanesljivo vodijo v 2. slovenski ligi. V 23. krogu so doma premagali Rogaško, ki jo je prvič vodil Oskar Drobne, z 2:1. Gostje so sicer tekmo odigrali kar v rezervnih dresih domačinov, saj so sodniki zavrnili oba gostujoča kompleta. Drugouvrščeni Triglav je v petek napolnil mrežo Drave, najboljši strelec tekmovanja Tin Matić pa je dosegel že 18 zadetkov.